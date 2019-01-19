白冰冰自爆「包不多」求李亞萍不要退：我再結婚也不收啊

記者林映妤／台北報導

白冰冰19日為了力挺炎亞綸，特地出席對方配音動畫《貓影特工》特映會，近來綜藝圈為了婚宴紅包吵不停，白冰冰也表示明天將出席余天、李亞萍女兒余苑綺婚禮，「會去，但包不多，不要退啦！」她也替李亞萍緩頰：「一般人包紅包都會問，其實那都是心意，說要退應該是開玩笑的！」

李亞萍日前受訪，爆料老友澎恰恰不會來女兒的婚宴，竟脫口：「還只包3600元，我把它退回去！」引起澎恰恰不滿在臉書發文：「您嫌少，那就對不起。」李事後道歉，主要氣對方不能來，認了在「胡說八道」。對此白冰冰也笑說，自己會去但包不多，更開玩笑：「如果我再結婚，我也不會收啊！」

▲▼白冰冰開玩笑求李亞萍不要退紅包。（圖／記者張一中攝）

另外好友廖峻最近驚傳小中風，白冰冰說：「我沒有去探望他，因為他應該也不想讓別人看到這個樣子，讓他好好休養。其實我10天前就知道這個消息，有聽說他單邊手腳不太方便。」

至於酸民因《來去高雄》MV和她槓上，更攻擊年紀，白冰冰也不爽：「你們也有阿嬤、長輩啊！我有截圖網友說『法庭見』，結果網友就傳哭臉給我，其實我是吃軟不吃硬。」言下之意似並沒有真要提告。

合作過《來去高雄》後，韓國瑜最近還要和瓊瑤合拍電影，白冰冰會不會爭取角色？她大笑：「不會，我就做適合自己的事，我去演不然我是要演老人愛情嗎？」

▲▼白冰冰透露10天前就知道廖峻小中風消息。（圖／記者張一中攝）