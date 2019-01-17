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巨星「撩妹神技」過猛！影后嬌嗔狂NG　導演跪求：拜託你矜持點

記者林映妤／台北報導

傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）以及奧斯卡影后西西史派克（Sissy Spacek）在傳奇真人真事改編的《老人與槍》大談黃昏戀，其實2人早就相識超過半世紀，卻才在本片首度合作，讓西西史派克忍不住對勞勃瑞福嬌嗔：「你怎麼等這麼久，才找我合作啦！」

此外，勞勃瑞福為了在片中追求西西史派克，竟展現他的經典「撩妹神技」，讓西西被撩得連連NG：「我被他電得七葷八素，最後連導演都看不下去，跑過來小聲對我說：『妳眼前這個人不是勞勃瑞福，是福瑞斯特（角色名），拜託妳矜持一點！』」

▲▼《老人與槍》勞勃瑞福、西西史派克。（圖／采昌提供）

▲▼《老人與槍》勞勃瑞福、西西史派克大談黃昏戀。（圖／采昌提供）

▲▼《老人與槍》勞勃瑞福、西西史派克。（圖／采昌提供）

其實勞勃瑞福和西西史派克是同期出道的實力派影星，始終有著難解之緣，不但在同一年榮獲奧斯卡獎，更早在50年前就透過友人介紹而相識。對此，西西史派克在電影座談會上透露：「我們多年前就認識，那時我大約18、19歲，勞勃雖然比我大不了多少，但早已是個大明星。我們第一次見面時，我就像個小影迷一樣興奮又緊張，還不小心叫錯他的名字。那已經是50多年前的事了，但我依然記憶猶新！」

勞勃瑞福也補充：「大約50年前，我初次觀賞西西主演的《窮山惡水》，之後就一直關注著她，因為她的演技實在太棒了！很榮幸這次終於能和西西合作！」不料這番話，卻讓一旁的西西忍不住嬌嗔：「那你還真是等了夠久，才來找我合作啊！」幽默反應逗得觀眾哄堂大笑。

《老人與槍》1月25日上映。

▲▼《老人與槍》勞勃瑞福、西西史派克。（圖／采昌提供）

▲勞勃瑞福、西西史派克早已相識超過半世紀。（圖／采昌提供）

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老人與槍, 勞勃瑞福, 西西史派克

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