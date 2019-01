周杰倫重回5年前約會路牌！　3招「花式獨寵昆凌」：結婚周年快樂

記者潘慧中/綜合報導

昆凌和周杰倫17日迎來結婚4週年紀念日,夫妻倆不久前便飛往義大利佛羅倫斯度假,當天深夜曬出合照才發現,原來小倆口這次是重回5年前的同一地點約會,「5 year challenge! More to go!」許下一世諾言。

▲周杰倫和昆凌在佛羅倫斯慶祝結婚4周年。(圖/翻攝自Instagram/jaychou)



照片中,可以看到昆凌和周杰倫有志一同戴上墨鏡、一身黑牽手漫步佛羅倫斯,一路走到繪有愛心的指示牌,同框比愛心呼應5年前的舊照,少了羞澀,卻逐年堆疊起越來越深厚的感情,慶祝周年紀念日的方式多了幾分浪漫。

▲▼周杰倫帶昆凌重回5年前的合照地點約會。(圖/翻攝自Instagram/hannah_quinlivan)



點開隔壁棚周杰倫的Instagram,他曬出昆凌未公開的私照放閃,「We gonna start this romantic adventure “Back to Back “ 結婚周年快樂 。」可以看到小倆口以一條溪流、兩排古建築為背景,背對背坐在橋上,宛如置身童話世界,也讓粉絲見證這段如童話般的愛情故事。

▲周杰倫和昆凌許下浪漫承諾。(圖/翻攝自Instagram/jaychou)



不只這樣,昆凌和周杰倫似乎在附近訂了一間餐廳慶祝,只見兩人深情對視,她時而甜笑、時而微微抬起下巴撒嬌,側臉彷彿有女兒Hathaway的既視感,寫下「me+you」、「HAPPY ANNIVERSARY!」等字樣,濃情蜜意藏都藏不住。

▲▼周杰倫深情凝視昆凌,互動超甜蜜。(圖/翻攝自Instagram/hannah_quinlivan、jaychou)



周杰倫IG全文:

We gonna start this romantic adventure “Back to Back “ 結婚周年快樂 Happy Anniversary #anniversary

昆凌IG全文:

5 year challenge! More to go! @jaychou

#10yearchallenge #5yearchallenge #happyanniversary