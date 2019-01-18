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周杰倫重回5年前約會路牌！　3招「花式獨寵昆凌」：結婚周年快樂

記者潘慧中／綜合報導

昆凌和周杰倫17日迎來結婚4週年紀念日，夫妻倆不久前便飛往義大利佛羅倫斯度假，當天深夜曬出合照才發現，原來小倆口這次是重回5年前的同一地點約會，「5 year challenge! More to go!」許下一世諾言。

▲▼周杰倫3招花式獨寵昆凌閃炸（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan、jaychou）

▲周杰倫和昆凌在佛羅倫斯慶祝結婚4周年。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

照片中，可以看到昆凌和周杰倫有志一同戴上墨鏡、一身黑牽手漫步佛羅倫斯，一路走到繪有愛心的指示牌，同框比愛心呼應5年前的舊照，少了羞澀，卻逐年堆疊起越來越深厚的感情，慶祝周年紀念日的方式多了幾分浪漫。

▲▼周杰倫3招花式獨寵昆凌閃炸（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan、jaychou）

▲▼周杰倫帶昆凌重回5年前的合照地點約會。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

▲▼周杰倫3招花式獨寵昆凌閃炸（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan、jaychou）

點開隔壁棚周杰倫的Instagram，他曬出昆凌未公開的私照放閃，「We gonna start this romantic adventure “Back to Back “ 結婚周年快樂 。」可以看到小倆口以一條溪流、兩排古建築為背景，背對背坐在橋上，宛如置身童話世界，也讓粉絲見證這段如童話般的愛情故事。

▲▼周杰倫3招花式獨寵昆凌閃炸（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan、jaychou）

▲周杰倫和昆凌許下浪漫承諾。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

不只這樣，昆凌和周杰倫似乎在附近訂了一間餐廳慶祝，只見兩人深情對視，她時而甜笑、時而微微抬起下巴撒嬌，側臉彷彿有女兒Hathaway的既視感，寫下「me+you」、「HAPPY ANNIVERSARY!」等字樣，濃情蜜意藏都藏不住。

▲▼周杰倫3招花式獨寵昆凌閃炸（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan、jaychou）

▲▼周杰倫深情凝視昆凌，互動超甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan、jaychou）

▲▼周杰倫3招花式獨寵昆凌閃炸（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan、jaychou）

周杰倫IG全文：

We gonna start this romantic adventure “Back to Back “ 結婚周年快樂 Happy Anniversary #anniversary

昆凌IG全文：

5 year challenge! More to go! @jaychou
#10yearchallenge #5yearchallenge #happyanniversary

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關鍵字

周杰倫, 昆凌, 小周周, Hathaway, Romeo

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