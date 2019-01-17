展榮展瑞「原來是3胞胎」！　全家福曝光…網友全懂了

記者潘慧中／綜合報導

「展榮展瑞」是眾所皆知的雙胞胎兄弟，不少網友絲一開始都有分辨兩人的障礙，直到好友鄭茵聲分享辨別兄弟倆的方法，才解決了這個問題，沒想到近日曬出全家幫爸爸慶生的照片，父子3人從眼睛到輪廓無一不相似，讓粉絲驚呼：「原來是三胞胎啊！」

▲展榮展瑞是雙胞胎。（圖／翻攝自Instagram／monday_rays、keelongxu）



《這群人》最近紛紛傳出喜訊，攝影師石頭和成員尼克陸續升格準人夫，展瑞最近在Instagram透露，這禮拜似乎發生了許多喜事，家人當天聚在一塊是為了替爸爸慶生，感性之餘不忘吐槽全家有3個水瓶座的狀況，「整個家都很解嗨，可是愛得很實際又貼心。」

▲▼展榮一家人幫爸爸慶生。（圖／翻攝自Instagram／monday_rays、keelongxu）



格外引起討論的是，展榮展瑞和父親根本是同一個模子刻出來的，濃密眉毛、眼睛弧度、高挺鼻樑甚至是嘴唇薄厚，幾乎如出一轍，讓不少網友驚呼彷彿看到兩兄弟老了以後的模樣，「是你們大哥吧」、「是三胞胎無誤！」

▲網友反應。（圖／翻攝自Instagram／monday_rays、keelongxu）



事實上，展榮展瑞不只遺傳了爸爸的濃眉細眼，父子倆的身高也意外有默契地呈現平行線，之前曬出帶家人一起去看電影的照片，至今仍讓人印象深刻，超強基因再度震驚網友：「根本長一樣！」

▲展榮展瑞父子連身高都幾乎一樣。（圖／翻攝自Instagram／monday_rays、keelongxu）



展瑞IG全文：

這禮拜似乎很多喜事～我爸生日快樂

#家裡有三個水瓶座

#整個家都很解嗨

#可是愛的很實際又貼心

#happybirthday

展榮IG全文：

剛剛母后在一陣慫恿下，親吻了國王，國王發自內心的笑了出來，那一刻我們感受到幸福是真實的存在。

#生日快樂

#快來祝許爸爸生日快樂