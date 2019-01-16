漫威已在籌備「年輕復仇者聯盟」　2個角色《復仇者4》先登場

記者洪文／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》象徵漫威電影宇宙10年的結束，並開啟新的第4階段。現在傳出漫威工作室正在為年輕的復仇者成員籌備劇本，意味著這些超級英雄的下一代將在未來扮演重要角色。

▲《少年復仇者》漫畫。（圖／翻攝自網路）



知情人士向外媒《We Got This Covered》證實，漫威工作室正在開發新的復仇者聯盟電影，主角角色將是漫畫中的年輕人的復仇者成員，也就是現在這些超級英雄的下一代英雄，包括蟻人女兒易身女（Stature）、女鷹眼（Kate Bishop）、小浩克（Hulkling）、鋼鐵小子（Iron Lad）、愛國者（Patriot）、巫術（Wiccan）、幻視二代（Vision）等。

在漫畫中，少年復仇者由多名成員組成，各個皆擁有特殊能力，儼然年輕版的復仇者聯盟，其實漫威工作室已安排蟻人女兒已在《蟻人與黃蜂女》出現不少關鍵戲份，可能在《復仇者聯盟4：終局之戰》再度透過時間旅行出現長大後的蟻人女兒，協助父親對抗敵人，而鷹眼女兒也將在這一集出現，可作為推出年輕復仇者聯盟做出引子。

▲蟻人女兒已在《蟻人與黃蜂女》埋哏，將在《復仇者聯盟4》推出長大後的角色。（圖／迪士尼提供）



事實上，漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）計畫推出至少20多部電影，近來透露未來會加入另一位LGBQ角色，加上4月爆出16歲的女演員艾瑪傅爾曼（Emma Fuhrmann），已經被選中加入《復仇者聯盟4》，飾演長大後的Cassie，讓《少年復仇者》可能成為第4階段一部分的傳聞扶搖直上。

對於《少年復仇者》是否會像《離家童盟》（Runaways）、《鬥篷與匕首》（Cloak & Dagger），在接下來加入漫威電影宇宙，凱文費吉曾表示：「當然，剛剛提到的作品我們討論了很久，也都成為相當成功的電視影集，至於何時何處能看到其演變，我不知道，但肯定的是，我們從漫畫汲取很多靈感，這就是為何我們想要Cassie，很年輕的Cassie在電影裡，被爸爸所啟發，種下那顆種子。」

《復仇者聯盟：終局之戰》將於4月26日在台上映。