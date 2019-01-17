熊熊只整牙變超美！　10年前對比照差很大

記者潘慧中／綜合報導

熊熊（卓毓彤）外貌天生麗質，鮮少人知的是她曾戴過牙套，17日凌晨在社群網站PO出整牙前的照片，引來大批網友驚呼：「變好多喔！」對此，她也大方坦承一切歸功於牙套的威力，當然妝容也有一定的變化，讓她看起來越來越年輕漂亮。

▲熊熊戴過牙套。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）



10年前的熊熊留著及眉瀏海，水汪大眼電力十足，吐舌比YA拍照，牙齒和嘴型似乎有些突出，唯一懷念的是當年只有38公斤，「如夢一場。」經過歲月流逝，她的五官沒有太大變化，牙齒卻變得更整齊了，氣質也變得更加沉穩，女大十八變的外貌引發網友驚呼連連：「比10年前漂亮！」

▲▼熊熊10年前後對比照。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）



熊熊透露自己和照片中的好姊妹已經認識15年了，雙方10年前都有交往對象，如今卻都是單身，不只這樣，彼此10年後都矯正好牙齒，「我們還有好多個10年，敬我們10年以上的朋友。」

▲▼熊熊以前門牙側面比較突出，牙套戴了一段時間才逐漸改善。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）



事實上，熊熊曾透露因為工作關係，她無法戴傳統的銀色牙套，只好改戴新型的隱形牙套，過去雖然有戴過，但因為沒有矯正好，導致她的門牙側面還是有點爆，透明牙套戴了一段時間後，顯著成果讓她驚呼：「我覺得自己現在是世界上牙齒最白最整齊的熊！牙齒整齊潔白真的很重要。」

熊熊IG全文：

10年之前我不認識你 你不屬於我 （其實認識15年）

最近FB很流行的10年照～

有些年輕的弟弟妹妹要玩還要跟爸爸媽媽拿照片 我們都不用

10年之前我們都非單身

10年之後我們都單身

10年之後都矯正完牙齒了

我們還有好多個10年

#敬我們10年以上的朋友

#原來我玩FB已經10年

#如夢一場的38公斤