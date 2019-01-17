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3個月女嬰「脖子長滿肉球」…醫傻眼：是菜花！　媽想起「尾牙太嗨惹禍」崩潰

記者田暐瑋／綜合報導

不要亂親亂摸別人的小孩！有個媽媽因為發現3個月大的女兒出現異狀，脖子上長滿一顆一顆肉球，嚇得趕緊到醫院檢查，醫生一看，確診女嬰上的肉球是所謂的菜花，媽媽事後回想，才恍然大悟是同事惹的禍。

皮膚科醫師鍾佩宜在《醫師好辣》中分享看診經驗，某次有位媽媽帶3個月大的女兒來看診，看到女嬰脖子上長滿了一顆顆的肉球，確診是人類乳突病毒感染，亦即病毒疣、扁平疣，而如果長在私密處，就是所謂的菜花，媽媽得知後一時間難以接受，想不夠為何女兒會得到菜花。

醫生引導媽媽回想是不是家中有親人有類似狀況，或是曾帶到公共場所等等，媽媽才想起上個月帶了女兒去參加尾牙，熱鬧的氣氛下，有個臉上也是長出肉球的同事要求抱女兒，但因為同事臉上的狀況已經持續好一陣子，旁人都不以為意，沒有想到竟然是菜花。

▲女嬰脖子長菜花（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲女嬰脖子長菜花（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

醫生解釋，應該是女嬰皮膚因為異位性皮膚炎有傷口，同事又抱了太久，兩者的皮膚互相接觸到，才會讓女嬰被感染，因此建議小孩盡量不要給陌生人抱，而如果成人有皮蛇等等的皰疹，也會讓小孩得到水痘，要家長特別注意。

大人的一個吻可能害嬰兒喪命，親吻病的傳染途徑主要是經由唾液傳染，舉凡接吻、共用餐具或盥洗用品、用口嚼碎食物餵食孩童等都能夠傳染。幼童或青少年是發病高風險群，幼童通常是口水、飛沫傳染，青少年則是接吻染病居多，目前醫學沒有針對EB病毒的特效藥，只能針對疾病症狀給予藥物治療。

當大人出現咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛或皮疹等症狀時，不應與小嬰兒緊密接觸。另外，成人口腔中有很多種致病微生物存在，即便大人身體沒有不適，也盡量不要和寶寶嘴對嘴親吻（尤其是六個月以下寶寶），可以選擇親臉頰、親額頭、擁抱、牽手。

▲女嬰脖子長菜花（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲女嬰脖子長菜花（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）
  

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