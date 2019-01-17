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高宇蓁禮服滑落…「胸前深V走光」！　邪惡視角畫面太犯規

記者田暐瑋／綜合報導

高宇蓁在《金家好媳婦》飾演「正宮」金欣蓉，溫柔堅強的形象深入人心，即使戲播畢也沒有影響到高人氣。近日她忙著個人品牌事業，15日在IG分享美美自拍照，咖啡杯剛好擋住她的胸前春光，乍看之下像是沒穿衣服，露出性感肩膀及鎖骨，角度引人遐想。

高宇蓁趁著工作空檔，自拍一張正在喝咖啡的美照，只見她穿著膚金色的單肩低胸禮服，綁起一頭秀髮，露出白皙性感的肩膀，而咖啡杯正好擋住她的胸口，角度看起來就像是沒穿衣服一般，火辣好身材更是一覽無遺，讓不少男粉絲鼻血狂流。

▲高宇蓁。（圖／翻攝自高宇蓁IG）

▲高宇蓁。（圖／翻攝自高宇蓁IG）

雖然在演藝圈深耕多年，但其實高宇蓁一畢業就順利進入竹科當工程師，實力肯定不容小覷，只是為了夢想，她最後選擇踏上表演的道路，選擇以「壞女人」出道，她說當年剛出道在戲裡演女傭，至今能登上女主角地位，一步一步的努力及勤奮都是成功的元素。

鮮少負面新聞的高宇蓁一路走來默默演了10多部電視劇，誠如外界的印象，鄉土劇真的「很忙、很累，用肝來換錢」，她因此動了創業的念頭，希望讓自己的人生多一條路，她拿出2000萬開創高端保養品牌，在內湖租了200坪的辦公室，身分正式從演員晉級成CEO。

▲高宇蓁。（圖／翻攝自高宇蓁IG）

▲高宇蓁露出半邊香肩。（圖／翻攝自高宇蓁IG）

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