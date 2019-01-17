勝利向YG社長道歉！私訊認錯：我會處理爭議　粉絲看對話怒了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BIGBANG成員勝利即將面臨當兵年齡最後限制，入伍前為了見歌迷最後一面，他積極地在海外開唱，12日抵達香港站，場上卻只有2個男舞者伴舞，他以幽默的語氣調侃YG「老闆（梁鉉錫）沒有關心我了」，舞者全被調去BLACKPINK演唱會，引起大批粉絲不滿。事發5日，梁鉉錫貼出勝利私下道歉的私訊，卻再度惹怒粉絲。

▲勝利日前在香港演唱會自爆，YG不知道他要在香港開唱，老闆還表示「你可以一個人」。（圖／翻攝自ETtoday）



勝利12日在香港演唱會用中文自爆，老闆梁鉉錫不知道他要在海外開唱，竟告訴他：「我覺得你不需要dancer，你可以一個人。」令勝利大感傻眼。他幽默調侃，自己的舞者被調去BLACKPINK泰國演唱會，此話一出，大批V.I.P（BIGBANG粉絲）灌爆梁鉉錫IG，要求老闆對BIGBANG尊重一點。

▲勝利向YG社長道歉「我會處理爭議」，粉絲看對話怒了。（圖／翻攝自梁鉉錫IG）



事發5日，梁鉉錫17日在Instagram貼出勝利私訊他的對話，勝利語帶抱歉表示：「引起爭議的事情，我會好好處理的，很抱歉，我只是想要讓對話有趣點，但好像太過火了。」面對勝利的道歉，他回了一個「哭哭」的表情符號，PO文強調：「我這輩子從沒刪掉任何留言。」間接反擊粉絲控訴他刪留言的評論。

勝利為了爭議向老闆道歉，卻再度引來粉絲不滿，再度湧入大批V.I.P痛罵「勝利做錯什麼了」、「勝利不需要道歉」、「請您尊重勝利」。