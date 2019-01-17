雷／公主愛上平民！宋慧喬揪心：該分手了　哭著放開朴寶劍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓浪漫戲劇《男朋友》由朴寶劍、宋慧喬主演，宋慧喬飾演的童話酒店代表車秀賢，因爸爸從政、成為各界注目的「公主」，她愛上身份差距疏遠的金振赫（朴寶劍飾演），卻讓男方成為輿論的焦點。就在第14集中，車秀賢卻因為金振赫家人的關係，動搖了想繼續撐下去的心，決定結束這段關係。

▲金振赫媽媽求車秀賢與兒子分手。（圖／翻攝自tvN）

金振赫媽媽哭著求兩人分手，說出為人母的心情，「再這樣下去，只有我家小孩會受到傷害，承受著外界的輿論壓力，我擔心到快死了，真的很抱歉，拜託您跟我家振赫分手好嗎？」請求車秀賢與她兒子分手，兩人的戀情再度陷入困境。

▲▼車秀賢不想放手，卻不得不放手，秘書的話逼哭她。（圖／翻攝自tvN）



金振赫媽媽的請求，令車秀賢有所顧慮、害怕自己造成傷害，她約出秘書好友喝酒聊心事，最後掉下眼淚，「我跟他的家人好像不太適合。」秘書看著她隱忍，心疼回話：「妳也是第一次啊，第一次初戀。」秘書一語道出她坎坷的身世，兩人都忍不住心裡的悲傷哭了出來，秘書緩緩表示：「那個人（金振赫），他會抱著妳、背著妳，陪著妳一起走下去，那種人再也不會出現了。」讓車秀賢哭得更慘了。

▲▼金振赫希望媽媽接受車秀賢。（圖／翻攝自《男朋友》）



看出媽媽擔心他與車秀賢，金振赫堅定地回應：「我不知道，原來自己可以這麼喜歡一個人，希望媽媽也能喜歡她，她是個很好的人。」媽媽害怕兩人差距太大，受傷的人會是金振赫，但他反過來安慰媽媽「在這麼大的世界裡，我只愛兩個人，我的媽媽、和那個人（車秀賢），我愛你們，愛得一樣多，我對她的愛不會變。」

車秀賢不想放開這段戀情，她哭著找李老師傾訴心聲：「我有資格挽留他嗎？向金振赫家人道歉，請他們理解我，我也知道人們的視線會有多不舒服，我也很了解，所以我也知道，不能再這樣下去了。」句句說出心中不安，哭得揪心。

▲▼振明因為哥哥的事，與同儕起衝突。（圖／翻攝自《男朋友》）



兩人彼此深愛對方，卻因週遭因素不斷受到影響，金振赫的弟弟振明參加同學會，同儕卻笑他：「去跟你哥說一下，就可以進入童話飯店工作了吧？好羨慕，我也有這種哥哥就好了，勾引社長的話，什麼都不用擔心了。」振明氣到暴打同學，雙方鬧上警局。

車秀賢得知振明因為兩人交往的事，害得振明遭同儕非議，她遠遠地站在警局門口外，眼眶又紅了，想起金振赫媽媽所說「我害怕我兒子要活在人們的閒言閒語中」，她內疚地趴在車上哭泣。

鄭宇碩的前女友張秀雅找上車秀賢，告訴對方，她與鄭宇碩什麼關係都不是，「他說只要跟我吃飯，或者一起看看電影就好，我是假的，我們只是演戲。」車秀賢終於知道真相，其實鄭宇碩沒有劈腿。

▲▼車秀賢得知鄭宇碩是為了幫她離婚，才刻意出軌。（圖／翻攝自《男朋友》）



鄭宇碩告訴車秀賢：「我只想讓妳喘口氣生活。」想出了劈腿離婚的計畫，卻反而讓她受到傷害，車秀賢告訴他：「謝謝你的心意，但我真的心痛過，我知道，你用你的方式為我著想，但是，我的婚姻是被大家取笑、還被指指點點之下結束的。」正是因為如此，車秀賢了解到「分手時，應該怎樣分開」，這句話，也似乎暗示著她打算與金振赫分開。

▲車秀賢臉上在笑，其實眼眶含淚，決定與金振赫分手。（圖／翻攝自《男朋友》）



車秀賢最後與金振赫約會，卻表現地比平日反常，看著站在遠方買東西的金振赫，她才紅著眼眶說出口白：「我現在要和你分開了。」兩人面臨分手。《男朋友》下週即將大結局。