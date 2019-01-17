公司代表吞掉1億「多名韓星受害」　劇組控訴：相信YG才投資

記者吳睿慈／綜合報導

南韓娛樂龍頭YG旗下有許多分公司，其中「YG Studio Plex」屬於YG製作電視劇的子公司，培育出的演員各個實力堅強。怎料，他們的共同代表A在17日爆出捲款潛逃，金額高達韓幣50億（約台幣1億3千萬元），受害者包含演員成勛、尹恩惠、千正明等，震驚娛樂圈。

▲「YG Studio Plex」共同代表A曾參與製作電視劇《那年冬天風在吹》、《步步驚心：麗》，卻爆出捲款潛逃事件。（圖／翻攝自《那年冬天風在吹》、《步步驚心：麗》）



「YG Studio Plex」共同代表A打著曾經製作過電視劇《那年冬天風在吹》、《步步驚心：麗》的名號，到處騙取新劇製作的費用，包含網路劇《我在路邊撿了個藝人》男主角成勳出演費韓幣1億500萬元（約）沒收到、《心動警報》的尹恩惠與千正明出演費也石沉海底，就連張基龍、NaNa主演的新劇《Blue Eyes》投資款項，A代表也在拿到錢後斷了聯絡。

▲成勛、《心動警報》主演被爆沒收到酬勞。（圖／翻攝自成勛IG、《心動警報》）



受害者17日出面喊冤，「我們是因為相信YG才投資的。」怎料發生代表A捲款潛逃的事件，此外，成勛至今還沒收到酬勞，他也透過公司表達立場，將透過法律手段討回公道。張基龍、NaNa主演的新劇《Blue Eyes》則是出面表示，戲劇目前並無製作上的困難。