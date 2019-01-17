21歲女偶像挺肚回家：我懷孕了　「爸爸的反應」讓男生愧疚

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團LABOUM前成員金律喜2018年突然認愛樂團FTISLAND的鼓手崔敏煥，兩人從交往、婚前懷孕到結婚，進展如閃電般快速，震驚大批粉絲。夫妻倆近期出演真人秀《做家務的男人們》，律喜爸爸才首次敞開心房，談起女兒未婚懷孕，「我真的嚇到了，應該先打你（崔敏煥）一頓的！」

▲▼律喜當初回家告知父母懷孕時，爸爸嚇到連生氣都無法生氣。（圖／翻攝自KBS）



律喜當時才21歲，正是可以好好在演藝圈發展的花樣年華，卻意外懷孕。她16日透過真人秀《做家務的男人們》公開爸爸的心情，爸爸看著女婿崔敏煥，忽然開啟話題：「第一次見到你（崔敏煥）的時候，你應該要挨罵的，是因為我（被懷孕消息）嚇到了。」律喜媽媽透露，女兒走了以後，她立刻被老公罵：「為何沒有提前跟我說？」夫妻倆受到極大衝擊。

▲▼律喜當初回家告知父母懷孕時，爸爸什麼話都沒說，反而讓敏煥愧疚。（圖／翻攝自KBS）



律喜爸解釋，一聽到女兒未婚懷孕，他的腦子瞬間空白，「我應該要生氣的，但是腦中一片空白，連生氣都沒辦法，我只想到以後該怎麼辦。」事實上，正是因為爸爸沒有生氣，反而讓崔敏煥更愧疚，他直言：「乾脆被打一下，我心裡才會好受一點，反而對我更好，讓我有點像變成罪犯的感覺。」

▲律喜爸幽默說「想和大明星合照」。（圖／翻攝自KBS）



自從律喜懷孕後，崔敏煥與丈人幾乎沒有交談的機會，他藉著聚餐講出心裡話，兩人的關係也變得親近，丈人下一秒笑著說：「我其實有很多事想跟女婿做，畢竟是大明星，我也想跟大明星合照，炫耀一下！」事實上，這段節目播岀後，也有網友心疼表示「爸爸當下有多衝擊，連生氣都沒辦法」、「聽到女兒未婚懷孕心情太複雜了」，律喜也因此登上熱搜。