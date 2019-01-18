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因為通訊軟體！劉雨柔爆前男友「拿剪刀架她脖子」飆罵

記者許逸群／台北報導

近來親密暴力、情殺事件頻傳，遇到恐怖情人該怎麼辦？由納豆、御姊愛主持的狼谷競技台《失落戀花園》，最新一集邀請劉雨柔、田舞陽，分享曾遇過的可怕交往經歷。

▲劉雨柔。（圖／狼谷競技台提供）

▲劉雨柔曾交往過恐怖情人。（圖／狼谷競技台提供）

劉雨柔曾交往過「控制行為型」男友，時刻都要檢查她的行蹤，連走到離家200公尺的便利商店都需先報備。若劉雨柔在家，當時男友一定打家裡電話，不打手機，目的是確認她真的在家，連看電視都要知道她看哪一台。

劉雨柔當時為模特兒，男友不准她私底下化妝、塗指甲油，手機不能存男生的電話號碼，如果那場秀有男模，也要她推掉。不僅如此，連當時流行的msn、即時通都不許安裝。納豆笑說：「會不會生日禮物就送你電子腳鐐？」御姊愛也附和：「好像假釋期間！」

最恐怖的一次經歷，男友曾晚上突然到劉雨柔家按門鈴，突襲檢查她在家做什麼，卻發現她偷裝通訊軟體，後來兩人大吵一架，男方情緒一度瀕臨崩潰，狂喊：「妳是不是聽不懂人話！」還歇斯底里拿剪刀抵著劉雨柔的脖子，把她掐在牆上，讓嚇壞的她狂道歉，等對方情緒平穩離開後，趕緊連夜搬家逃走。

劉雨柔說，當時年紀小，不懂什麼是愛，認為世界上這麼多女生，卻只控制她，覺得自己在男方心裡很重要，認定這就是真愛，直到長大才了解並不是如此。

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劉雨柔, 恐怖情人

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