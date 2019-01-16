ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「這妃子」79歲還被乾隆翻牌寵幸！　活了60年「閨房過夜秘辛」讓皇帝淪陷

記者田暐瑋／綜合報導

在《延禧攻略》、《如懿傳》中，都有愉妃這個角色，且戲份吃重，雖然都是溫和善良的個性，但並不受到乾隆喜愛。其實歷史上的愉妃一開始人微言輕，直到生下五阿哥永琪後母憑子貴，和乾隆感情也變好，一直到了79歲都還被乾隆翻牌召幸，是乾隆晚年最信任的親密愛人。

歷史原型愉妃是蒙古鑲藍旗出身，在寶親王府時為格格，只能算是貼身侍寢婢女，進宮後初封海常在，地位極低；乾隆元年，晉海貴人，到了乾隆6年生下五阿哥永琪，晉升為嬪；乾隆10年晉升愉妃，她一生只有生下這個皇子，卻因為兒子天資聰穎，深受乾隆喜愛，甚至一度是皇子人選。

▲愉妃。（圖／翻攝自微博）

▲《延禧攻略》中的愉妃。（圖／翻攝自微博）

母憑子貴的愉妃，一生並沒有大起大落，溫和謙恭的個性讓她在後宮平安順遂，最後因為兒子永琪，和乾隆的關係親近許多，但永琪25歲早逝，她整日以淚洗面，乾隆體諒她喪子之痛，好長一段日子沒有召幸過她。

五阿哥永琪歷史上評價高，幼聰慧學，博學多才，嫻習滿語、漢語、蒙古語，尤其精於天文算法，所書八線法手卷，十分精密。乾隆二十八年圓明園九州清晏殿火災，永琪親背乾隆逃出火中，隔2年後，他年僅24歲就被封和碩榮親王。不過他英年早逝，年僅25歲就因病逝世。

▲愉妃。（圖／翻攝自微博）

▲《如懿傳》中的愉妃。（圖／翻攝自微博）

愉妃身體相當健康，到了乾隆晚年，成為了唯一還活著的乾隆妃嬪，她不喜生事，總是安安靜靜的服侍著乾隆，讓乾隆感到相當安心。據傳，她79歲時還曾被乾隆翻牌召幸，乾隆也常常去她宮中坐坐，雖然沒有再行房事，但兩人徹夜長談，一起回憶起孩子們小的時候，如同老夫老妻般，日子平淡卻幸福。

歷史上的愉妃痛失愛子，一路活到79歲（乾隆五十七年）才去世，乾隆帝下旨以貴妃禮治表，葬裕陵妃園寢。《如懿傳》愉妃由張鈞甯出演，她劇中角色柔弱，但是骨子裡剛強，對「姐姐」如懿互相扶持，她對乾隆沒有愛情，但為了鬥倒欺負她們的娘娘，暗地裡下了心機，角色十分突出。

推薦閱讀

這群人下一個結婚的是「她」！茵聲認「求婚又成功」　粉絲嗨翻：恭喜

6天爆4虐童案！　吳鳳開第一槍「支持死刑」…1500人挺爆：不能教化就火化

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！　黃博健被黑道綁架…她大哭求放人

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！　男方視角全程直播…對手爆是渣前夫

凶版李毓芬「愛的啪3聲」緊貼上下晃！　H級實彈片外流…網傻眼：來真的

吳宗憲名車「停地下室被撞爛」傻眼！　砰一聲30萬飛了…揪出他惹禍

孫安佐4天破百萬變宅王！　回台消失30天「狄鶯終於出聲」

阿弟失業3年財產剩3元！　Mei自己生日卻送他40萬重機…原因網淚讚：太偉大

子瑜回台影片曝光！　「愛犬趴這裡」網一看全歪樓：噴鼻血了

王傳一變惡鄰！　2罪狀起底…遭列入「億萬豪宅黑名單」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！　黃博健被黑道綁架…她大哭求放人

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！　耳下3公分「萌妹→老公」網暴動

8歲NeiNei芭蕾舞考試「學霸成績」出爐　吳尊女兒劈一字馬露大長腿！

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！　男方視角全程直播…對手爆是渣前夫

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！　5年婚姻破局…密會台大嫩妹

BLACKPINK「六億點擊神曲」官方MV被刪了！　TWICE、防彈也中招

大陸電視新限令：男藝人禁戴耳釘！　男偶像違規「節目全程馬賽克」

凶版李毓芬「愛的啪3聲」緊貼上下晃！　H級實彈片外流…網傻眼：來真的

野生周渝民帶女兒逛動物園！　「同框喻虹淵」畫面曝光甜炸

王傳一變惡鄰！　2罪狀起底…遭列入「億萬豪宅黑名單」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

乾隆, 延禧攻略, 如懿傳, 愉妃

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小Call遭「整個電視台封殺」！　吳宗憲傻眼：怎麼會？
  2. 「這妃子」79歲還被乾隆翻牌寵幸！　活了60年「閨房過夜秘辛」讓皇帝淪陷
  3. 《蜘蛛人：離家日》預告12件事　網放大看「年分被消失」
  4. 南韓每年100位高中生自殺原因　《Sky Castle》血淋淋搬上電視
  5. 6天爆4虐童案！　吳鳳開第一槍「支持死刑」…1500人挺爆：不能教化就火化
  6. 熊熊健身穿這樣！「G罩杯犯規擠壓」　滿到脹出小背心
  7. 台灣Siri小姐是她！　藏6年曝光...朋友興奮狂問：妳會繞口令嗎？
  8. 奧斯卡威脅明星不准參加其它頒獎典禮　演員工會硬起來反擊
  9. 《玩很大》偏心KID道歉　吳宗憲「老兵欺負新兵」
  10. 才和弟弟大吵！企鵝妹宣布「要進演藝圈」　選這5間公司自薦：我想當明星

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366