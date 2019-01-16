「這妃子」79歲還被乾隆翻牌寵幸！　活了60年「閨房過夜秘辛」讓皇帝淪陷

記者田暐瑋／綜合報導

在《延禧攻略》、《如懿傳》中，都有愉妃這個角色，且戲份吃重，雖然都是溫和善良的個性，但並不受到乾隆喜愛。其實歷史上的愉妃一開始人微言輕，直到生下五阿哥永琪後母憑子貴，和乾隆感情也變好，一直到了79歲都還被乾隆翻牌召幸，是乾隆晚年最信任的親密愛人。

歷史原型愉妃是蒙古鑲藍旗出身，在寶親王府時為格格，只能算是貼身侍寢婢女，進宮後初封海常在，地位極低；乾隆元年，晉海貴人，到了乾隆6年生下五阿哥永琪，晉升為嬪；乾隆10年晉升愉妃，她一生只有生下這個皇子，卻因為兒子天資聰穎，深受乾隆喜愛，甚至一度是皇子人選。

▲《延禧攻略》中的愉妃。（圖／翻攝自微博）



母憑子貴的愉妃，一生並沒有大起大落，溫和謙恭的個性讓她在後宮平安順遂，最後因為兒子永琪，和乾隆的關係親近許多，但永琪25歲早逝，她整日以淚洗面，乾隆體諒她喪子之痛，好長一段日子沒有召幸過她。

五阿哥永琪歷史上評價高，幼聰慧學，博學多才，嫻習滿語、漢語、蒙古語，尤其精於天文算法，所書八線法手卷，十分精密。乾隆二十八年圓明園九州清晏殿火災，永琪親背乾隆逃出火中，隔2年後，他年僅24歲就被封和碩榮親王。不過他英年早逝，年僅25歲就因病逝世。

▲《如懿傳》中的愉妃。（圖／翻攝自微博）



愉妃身體相當健康，到了乾隆晚年，成為了唯一還活著的乾隆妃嬪，她不喜生事，總是安安靜靜的服侍著乾隆，讓乾隆感到相當安心。據傳，她79歲時還曾被乾隆翻牌召幸，乾隆也常常去她宮中坐坐，雖然沒有再行房事，但兩人徹夜長談，一起回憶起孩子們小的時候，如同老夫老妻般，日子平淡卻幸福。

歷史上的愉妃痛失愛子，一路活到79歲（乾隆五十七年）才去世，乾隆帝下旨以貴妃禮治表，葬裕陵妃園寢。《如懿傳》愉妃由張鈞甯出演，她劇中角色柔弱，但是骨子裡剛強，對「姐姐」如懿互相扶持，她對乾隆沒有愛情，但為了鬥倒欺負她們的娘娘，暗地裡下了心機，角色十分突出。