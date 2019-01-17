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蔣勁夫返家神隱2星期「狂刪發文」　4字曝近況

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星蔣勁夫先前早日籍女友控訴施暴，去年11月向警方自首，引起社會輿論砲轟，但在接受2個月調查後，12月底透過律師宣布未被起訴，如今已經返回大陸。日前他被悄悄刪掉了大部分的微博發文，包括了先前與前女友放閃的所有畫面、發文，還把簡介改成了「笑著生活」。

▲▼蔣勁夫。（圖／翻攝自微博、IG／蔣勁夫）

▲蔣勁夫已經返家之後一直神隱至今。（圖／翻攝自微博／蔣勁夫）

蔣勁夫自坦承對女友動粗後，為了配合調查，就一直保持沉默，直到去年12月底傳出獲釋，才首度在IG上發文，談及老朋友前去探望自己，並透露自己在拘留所中生活，「我在裡面的時候，偶爾能望見一眼藍天，伸出手去觸及卻隔著冰一樣的鐵網。」隨後被拍到與父親低調返回大陸，就一直神隱至今。

▲▼蔣勁夫。（圖／翻攝自微博、IG／蔣勁夫）

▲蔣勁夫刪掉大部分發文。（圖／翻攝自微博／蔣勁夫）

近日有眼尖網友發現蔣勁夫悄悄刪去了大部分微薄發文，2009年就開微博帳號的他，如今帳號內僅留下了125條PO文，雖然刪掉了所有過去與女友放閃的相關，但他依舊留下了當初向粉絲公開承認對女友動粗的道歉發文，簡介也特別改成了「笑著生活」，似乎就是就是在為自己喊話，即便經歷過許多風風雨雨，依舊要抱持正能量「笑著生活」。

▲▼蔣勁夫。（圖／翻攝自微博、IG／蔣勁夫）

▲蔣勁夫在IG發文「永不放棄」。（圖／翻攝自IG／蔣勁夫）

除此之外，蔣勁夫16日還在IG的限時動態上分享一張動漫的畫面，上面還寫著「永不放棄（Never Give Up）」，似乎已經走出陰霾，準備好重新開始。不少粉絲看了以後，也紛紛鼓勵「知錯能改，重新開始，大家還是會給你機會的」、「已經翻過一篇了，錯了就改，迎接新的一天、新的一年」，掀起不少熱議。

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蔣勁夫, 胡歌接班人

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