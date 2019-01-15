星爵「5克拉求婚戒」價值曝光！　前妻送祝福

記者傅家妤／綜合報導

「星爵」克里斯普拉特（Chris Pratt）14日在社群網站宣布求婚成功，即將把動作巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的大女兒凱薩琳（Katherine Schwarzenegger）娶回家，據悉戴在女方手上的求婚鑽戒至少有5克拉，價值介於美金35萬至40萬元之間（約台幣1千萬元至1千200萬元）。

▲星爵求婚鑽戒價值至少台幣1千萬元。（圖／翻攝自IG／克里斯普拉特）

據外媒《People》報導，克里斯普拉特在求婚前，已經事先通知了女友的爸媽及家人，取得了對方家人同意，才敢給凱薩琳一個驚喜，在他宣布求婚成功消息後，凱薩琳的媽媽Maria及弟弟Patrick都在底下留言送上祝福，但阿諾史瓦辛格並未表態。

但是，克里斯普拉特的前妻安娜法芮斯（Anna Faris）也非常大方地送上祝福：「我為你們倆感到十分開心！恭喜！」事實上，克里斯普拉特與前妻在2017年底就已經公開表示，已經向法院訴請離婚，結束8年的婚姻，但是2人直到2018年11初才簽字，正式恢復單身。

▲克里斯普拉特雖然已經與前妻分開，但對方得知他的婚訊也大方送上祝福。（圖／路透社）

克里斯普拉特宣布離婚消息後，隔半年就已公開認愛凱薩琳，兩人也多次被拍到一起外出約會，不時還會當街放閃，小倆口愛得火熱。凱薩琳也跟他的5歲兒子傑克相處得非常好，3人也曾被拍到一起出遊，傑克看起來也非常樂在其中。安娜法芮斯目前也已經有了另一半，據傳對方身分是一名攝影師，兩人被拍到外出約會被爆出新戀情，這對過去人人稱羨的夫妻檔，如今各自過著幸福的生活，但依舊會彼此關心，好感情讓人稱羨。