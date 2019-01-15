ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

星爵「5克拉求婚戒」價值曝光！　前妻送祝福

記者傅家妤／綜合報導

「星爵」克里斯普拉特（Chris Pratt）14日在社群網站宣布求婚成功，即將把動作巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的大女兒凱薩琳（Katherine Schwarzenegger）娶回家，據悉戴在女方手上的求婚鑽戒至少有5克拉，價值介於美金35萬至40萬元之間（約台幣1千萬元至1千200萬元）。

▲▼星爵前妻送祝福。（圖／翻攝自IG／克里斯普拉特）

▲星爵求婚鑽戒價值至少台幣1千萬元。（圖／翻攝自IG／克里斯普拉特）

據外媒《People》報導，克里斯普拉特在求婚前，已經事先通知了女友的爸媽及家人，取得了對方家人同意，才敢給凱薩琳一個驚喜，在他宣布求婚成功消息後，凱薩琳的媽媽Maria及弟弟Patrick都在底下留言送上祝福，但阿諾史瓦辛格並未表態。

但是，克里斯普拉特的前妻安娜法芮斯（Anna Faris）也非常大方地送上祝福：「我為你們倆感到十分開心！恭喜！」事實上，克里斯普拉特與前妻在2017年底就已經公開表示，已經向法院訴請離婚，結束8年的婚姻，但是2人直到2018年11初才簽字，正式恢復單身。

星爵克里斯普瑞特（Chris Pratt）宣布和老婆分居。（圖／路透社）

▲克里斯普拉特雖然已經與前妻分開，但對方得知他的婚訊也大方送上祝福。（圖／路透社）

克里斯普拉特宣布離婚消息後，隔半年就已公開認愛凱薩琳，兩人也多次被拍到一起外出約會，不時還會當街放閃，小倆口愛得火熱。凱薩琳也跟他的5歲兒子傑克相處得非常好，3人也曾被拍到一起出遊，傑克看起來也非常樂在其中。安娜法芮斯目前也已經有了另一半，據傳對方身分是一名攝影師，兩人被拍到外出約會被爆出新戀情，這對過去人人稱羨的夫妻檔，如今各自過著幸福的生活，但依舊會彼此關心，好感情讓人稱羨。

林志玲露半球坐旁邊　劉燁「專心嗑瓜子」讓網笑崩

推薦閱讀

逛車展…驚見攝影師放大「車模某部位」　吳彥祖拍下證據：超詭異

被粉絲怨「太常cue張杰」　謝娜還原《妻子浪漫旅行》錄製真相

豪宅客廳突出現「陌生男子」　溫碧霞出國躲一劫！

《黑豹》CP出現？　齊爾蒙格爆戀情…鬆口「愛這女孩到死！」

「猛毒」湯姆哈迪當爸！　寶寶名字曝光…與《阿甘正傳》有關

快訊／星爵求婚成功！　恢單2月…秒娶小11歲阿諾千金

賭王兒生日趴…奚夢瑤站「女主人位置」　黏緊緊畫面曝光

尼克生子計劃曝光！　想用領養「背後原因與Ashly有關」

孫安佐4天破百萬變宅王！　回台消失30天「狄鶯終於出聲」

《皓鑭傳》終於來了「首播日」曝光！　半個《延禧》回歸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫安佐4天破百萬變宅王！　回台消失30天「狄鶯終於出聲」

《皓鑭傳》終於來了「首播日」曝光！　半個《延禧》回歸

兒子過動症發作「像搖頭娃」地上打滾！　高山峰每天陪走3km上學

吳宗憲名車「停地下室被撞爛」傻眼！　砰一聲30萬飛了…揪出他惹禍

沈玉琳老婆「胸部發現硬塊」按了會痛！　醫疑罹乳癌…當場崩潰

《玩很大》認了「放水KID」！　3次道歉還原真相：接受黑隊任何請求

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！　淡妝現身美到上熱搜

酸民臭嘴罵Lisa「泰國來賺的！」　Jennie台上霸氣嗆聲護姐妹

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！　5年婚姻破局…密會台大嫩妹

白冰冰問「死過女兒嗎」　A濫：我全家都死了好了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

星爵, 克里斯普拉特, Chris Pratt, 凱薩琳史瓦辛格, Katherine Schwarzenegger

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 8歲NeiNei芭蕾舞考試「學霸成績」出爐　吳尊女兒劈一字馬露大長腿！
  2. 贈獎／《瘋狂電視台》進軍賀歲片！ 歐漢聲睽違多年回歸大螢幕
  3. 1個月前牽手參加公祭…劉至翰驚爆談離婚已半年
  4. 肉圓爸勾家暴惡夢！2歲女一叫媽被打60下…女主播揭「不敢反抗」主因
  5. 棉花糖女孩結婚了！　甜吻《小鬼大間諜》童星…婚禮畫面曝光
  6. 高盟傑爆出仲介藝人賣淫　氣發毒誓：出去被車撞死！
  7. 私生飯緊跟噁PO「好香、我一直摸他」　防彈SUGA氣到拿手機反拍
  8. 星爵「5克拉求婚戒」價值曝光！　前妻送祝福
  9. 林隆璇26年公司將交棒！　24歲兒先當兵...退伍後學當老闆
  10. 劉至翰1個月前才放閃！　青光眼住院「老婆死守病床」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366