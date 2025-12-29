梓梓同框三上悠亞「被嗆滾一邊」　她揭私下暖舉力挺：很喜歡隊長

記者王靖淳／綜合報導

日本人氣性感女神三上悠亞加盟夢想家啦啦隊Formosa Sexy，並在上周末正式應援首秀，然而在熱烈關注下也意外引發插曲。近日有網友在社群貼文下毫不客氣地留言，直指與三上悠亞同框的隊長梓梓礙眼，甚至口出惡言表示：「那個梓梓可以滾去一邊嗎？」為此，梓梓與三上悠亞都透過社群發聲了！

▲三上悠亞迎來福爾摩沙啦啦隊Formosa Sexy正式應援首秀。（圖／TPBL提供）

面對網友突如其來的惡意攻擊，梓梓先是禮貌地回應「抱歉刺了你的眼」，隨即解釋自己必須待在三上悠亞一旁的原因。梓梓表示，由於三上悠亞初來乍到，「不熟悉我們主場」，因此本週由她負責帶領與協助，希望能獲得球迷的見諒。事後，梓梓也發文分享自己的真實心境。她表示，能與三上悠亞一同站在場上感到非常榮幸與珍惜，對於部分負面聲音，她坦承「完全沒有情緒是不誠實的」。

▲福爾摩沙夢想家啦啦隊隊長梓梓（圖左），親自迎接三上悠亞加盟。（圖／記者林敬旻攝）

梓梓強調，球隊賦予她的責任，就是在舞台上協助三上悠亞熟悉「球場節奏、動線與互動」，讓對方能安心地感受環境，並確保到場支持的粉絲都能好好被偶像看到。她透露，在舞台上，自己盡力在不影響大家拍攝的前提下做好份內工作，有時三上悠亞為了融入團隊也會主動與她互動比愛心。梓梓自信地表示，雖然自己不完美，但她在球場上累積的經驗，絕對能給隊員滿滿的安全感，並呼籲舞台是合作而非比較，希望大家將掌聲留給努力的人。

▲三上悠亞心疼發聲。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）

值得一提的是，三上悠亞在看到梓梓遭受攻擊後，親自發聲力挺，並揭露背後的暖心故事。三上悠亞感謝隊友們這段時間的照顧，讓她順利完成初登場表演，更特別點名感謝梓梓。她透露，在她抵達台灣的第一天，梓梓其實身體不太舒服，卻仍堅持前來陪她練舞。三上悠亞感性地說道，無論私下還是在球場上，梓梓都一直細心地照顧她、保護她，有對方在身邊讓她感到非常安心。看到網友對梓梓的負面討論，三上悠亞坦言心裡非常難過，並表示希望粉絲們能多給隊長一些溫柔與理解。