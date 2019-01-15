周星馳、張柏芝隔20年重現《喜劇之王》　逼哭網：星爺老了！

記者傅家妤／綜合報導

喜劇天王周星馳（星爺）2019年新片《新喜劇之王》將作為賀歲檔在中、港上映，日前為了宣傳新片，他找來20年前的女主角一起宣傳，兩人還重現了1999年《喜劇之王》的經典橋段，輕輕抬起對方的下巴，兩人四目交接，畫面瞬間勾起不少影迷回憶。





▲周星馳1999年的《喜劇之王》至今仍是許多影迷心目中的經典。（圖／翻攝自YouTube）

周星馳1999年自導自演的電影《喜劇之王》是許多6、7年級生的回憶，即使早已下映多年，仍時常在電視上重播，可謂經典之作。如今時隔20年，星爺再度《新喜劇之王》，還找來了張柏芝幫忙配音，兩人日前在新片的宣傳活動上，還即興重現了當年片中，尹天仇教導柳飄飄搬演學生妹，讓顧客從她身上找到初戀感覺的技巧。

▲周星馳、張柏芝重現當年的經典橋段。（圖／翻攝自YouTube、秒拍）

畫面中，只見星爺戴著鴨舌帽，身穿黑色運動帽T，指導「柳飄飄」張柏芝如何擺出嬌羞的模樣，甚至還有當年女方靠在大樹，他輕輕托起對方的下巴，兩人四目交接、定格的畫面，瞬間勾起眾人回憶。

▲周星馳再次重現教學扮演學生妹的橋段。（圖／翻攝自YouTube、秒拍）

不少影迷看了以後，也紛紛直呼，「瞬間來一波回憶殺」、「感觸良多啊，看第一部的時候我還在上學，現在我都已經出社會了！」但因為片中周星馳並沒有特別裝扮，依舊休閒裝扮示人，也引來不少網友感嘆：「星爺都老成這樣了」、「星爺老了好多啊」，掀起不少熱議。

▲《新喜劇之王》即將在2019年作為賀歲檔上映。（圖／翻攝自微博／新喜劇之王）

在受訪時被問及為何再找張柏芝合作，周星馳笑言：「喜劇之王》嘛，不找她找誰？不找她怕是要坐牢。」張柏芝也表示：「我連這部電影說什麼、對白配什麼，什麼都不知道，也不知道為什麼（答應），上輩子欠了他的。」隨後周星馳還開玩笑：「其實妳根本不必用心，都已經做得很好了！

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