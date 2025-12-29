ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
成龍大罵房祖名！父子徹底斷聯
強烈大陸冷氣團元旦報到「下探7度」
跨年倒數！台北卡司一次看
男模張越河遭控性侵二度發聲！　交證據曝沉默主因：沒做過不能認

記者蔡宜芳／綜合報導

新生代模特兒張越河近日被控性侵，引發社會關注，他在29日澄清稱雙方為合意性交，稍早又再次於社群發出聲明，強調「絕對沒有做出違反對方意願的行為」，也解釋了自己沉默多時的原因。

▲▼男模張越河遭控性侵二度發聲：沒做過不能認。（圖／翻攝自Instagram／yuehe_0910）

▲張越河近日遭控性侵。（圖／翻攝自Instagram／yuehe_0910）

張越河坦言，自己在發出聲明前猶豫了很久，「不是因為不知道該說什麼，而是因為不知道，該用什麼樣的心情說出口。」面對外界大量的關心、討論與各種聲音，他表示自己都有看到，也直言：「老實說….並不容易。在真相尚未被釐清的情況下，被貼上標籤、被議論、被懷疑，對任何一個人而言，都是一種沉重的承受。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對外界最關注的性侵指控內容，張越河在文中明確否認，並表示自己「從未有任何違反對方意願的行為」。他也透露，目前案件已進入司法程序，自己已將所有相關、能夠還原真相的證據，完整交由律師提供給地檢署，「我願意把自己交給制度，因為我相信，真相不需要喧嘩。」希望外界能把焦點回到司法與證據，而不是情緒與揣測。

▲▼男模張越河遭控性侵二度發聲：沒做過不能認。（圖／翻攝自Instagram／yuehe_0910）

▲張越河兩度澄清並未違反對方意願。（圖／翻攝自Instagram／yuehe_0910）

張越河也解釋說，自己前陣子之所以選擇沉默，並非不在乎，也不是沒話想說，而是不願在事情尚未釐清前，用任何一句話去傷害另一個人，或讓更多人被捲入混亂，「我選擇忍著，是因為我相信，沉默有時是一種責任。只是希望，事情能回到它該去的地方，而不是在情緒裡被放大。」即使承受壓力，他仍選擇先讓司法調查說話，避免在輿論場上造成二次傷害。

不過他也坦承，這段期間不實指控已對他造成重大衝擊，「那些我努力建立的一切，在短短時間內被質疑、被否定，這種感受，很難用言語形容。」為此，他已委任律師走法律途徑為自己發聲，「不是為了對立，也不是為了報復，而是希望能夠被公平地對待，讓事實有被看見的一天。」他也再次強調：「我絕對不會做出傷害對方、逼迫對方，或違背任何人意願的行為。這一點，是我的底線，也是我願意用一切去守住的事實。」

張越河表示，自己沒做過的事，他不能承認，「也謝謝那些願意選擇等待、選擇相信『事情還沒說完』的人。」他也對受到爭議影響的人道歉，「謝謝你們在我最困難的時候，選擇等待，而不是定罪。也謝謝你們願意在混亂之中，仍給我一份理解與等待。」之後他也會繼續配合司法調查，靜待真相被還原。

▲▼男模張越河遭控性侵二度發聲：沒做過不能認。（圖／翻攝自Instagram／yuehe_0910）

▲張越河二度聲明。（圖／翻攝自Instagram／yuehe_0910）

【張越河聲明全文】

大家好，我是越河。

這段話，我其實猶豫了很久。
不是因為不知道該說什麼，而是因為不知道，該用什麼樣的心情說出口。

這段時間，外界的關心、討論與各種聲音，我都有看到。老實說….並不容易。
在真相尚未被釐清的情況下，被貼上標籤、被議論、被懷疑，對任何一個人而言，都是一種沉重的承受。

關於近日帳號ＯＯＯ透過媒體與社群平台，對我提出的性侵指控，我想誠實地說：
這些指控，與事實並不相符。
我從未有任何違反對方意願的行為。

目前案件已進入司法程序，我已將所有相關、能夠還原真相的證據，完整交由律師提供給地檢署。
我願意把自己交給制度，因為我相信，真相不需要喧嘩。

很多人問我，為什麼這段時間選擇沈默。
並不是因為我不在乎，也不是因為我沒有話想說。
而是因為我不願意在事情尚未釐清前，用任何一句話，去傷害另一個人，或讓更多人被捲入混亂之中。
我選擇忍著，是因為我相信，沉默有時是一種責任。
只是希望，事情能回到它該去的地方，而不是在情緒裡被放大。

但我也必須坦白說，這些不實的指控，已經對我的名譽、生活與工作，造成了極大的衝擊。
那些我努力建立的一切，在短短時間內被質疑、被否定，這種感受，很難用言語形容。

因此，我已委任律師，透過法律途徑，為自己說話。
不是為了對立，也不是為了報復，
而是希望能夠被公平地對待，讓事實有被看見的一天。

在司法結果出來之前，我誠懇地請求大家，給彼此一點空間，也給真相一點時間。
不要因為片段資訊或情緒性的言論，就急著下結論。
因為在這些話語背後，是真真實實的人，正在承受後果。

但我必須很誠實地說一件事——
我絕對不會做出傷害對方、逼迫對方，或違背任何人意願的行為。
這一點，是我的底線，也是我願意用一切去守住的事實。

對於我沒有做過的事，我也不能承認。
也謝謝那些願意選擇等待、選擇相信「事情還沒說完」的人。

最後，對於因這件事而感到不安、困擾的親友、工作夥伴，以及關心我的每一個人，這讓我很心疼，我真的很抱歉。

謝謝你們在我最困難的時候，選擇等待，而不是定罪。
也謝謝你們願意在混亂之中，仍給我一份理解與等待。

我會繼續配合司法調查，靜靜地等待真相被還原。
謝謝大家願意聽我說完這段話。

張越河

