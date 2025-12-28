五月天重返台中開唱「第一位嘉賓是大咖女星」　阿信為她「變唱跳歌手」

記者蔡琛儀／台中報導

天團五月天今（28日）在台中洲際棒球場舉辦「5525+1《回到那一天》25週年巡迴演唱會」第二場，回到整個巡演的起點台中，五月天請到師妹丁噹擔任嘉賓，一連演唱〈青蘋果樂園〉、〈對你愛不完〉、〈射手〉、〈星期五晚上〉四首跨時代舞曲大帝國，再加上〈派對動物〉、〈離開地球表面〉混〈愛的主打歌〉等動感歌曲，阿信除了16蹲以外，所有舞步幾乎都一舞不漏敬業完成。

▲五月天今晚在台中開唱。（圖／相信音樂提供）

丁噹先前曾在台下看五月天此次演出，直誇今天來到台中覺得非常浪漫，而且還看到阿信很認真跳舞，見證五月天成為「唱跳樂團」，阿信笑說：「我認真跳舞是浪漫嗎？」馬上被其他團員虧是「浪」，阿信也自嘲：「跳起來很浪，但拍子有點慢。」阿信還現場帶領其他四月天團員，一起在現場學跳〈對你愛不完〉的手勢舞。

▲丁噹今晚再次擔任五月天演唱會嘉賓。（圖／資料照／相信音樂提供）

由於丁噹明年4月18日在高雄巨蛋開唱，由於時間接近瑪莎的生日，她現場邀請五位師兄當天一起來玩，幫瑪莎慶生，阿信問：「那我們把所有收入都捐給壽星如何？」丁噹立刻贊成：「當然好啊！」又被阿信嗆：「當然不好啊，憑什麼。」台上台下笑成一團。由於丁噹過去也曾兩次發生摔落舞台意外，最後丁噹要離場時，阿信還貼心叮嚀她：「慢慢走，我們這舞台洞也是很多的。