朱孝天炸裂合體！阿信繼續唱和F3…言承旭「主打歌缺席」原因曝光

▲五月天阿信（右起）率言承旭、吳建豪、周渝民在上海舉行《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會。（圖／相信音樂提供）

圖文／鏡週刊

「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」，日前在上海連唱4場，最後一場阿信還不慎摔下舞台，引起話題。3人各自拿出招牌獨唱歌曲，而言承旭未選唱招牌歌〈一公尺〉也在網路上引起討論，甚至有人指出和官司有關。

▲朱孝天無預警私訊爆相信音樂猛料，一發不可收拾後又道歉稱自己情緒失控。（圖／翻攝自朱孝天微博）

由言承旭、周渝民、吳建豪加上五月天阿信組成的「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，12月在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行。3人各自設計不同特色的獨唱橋段，周渝民拿酒杯唱〈最特別的存在〉，吳建豪除了載歌載舞，還彈吉他，展現全方位風采，而言承旭則在獨唱前，重現《流星花園》送杉菜流星項鍊一幕，並在台上含淚悼念病逝的大S，令粉絲跟著潰堤。

▲F4（後排）因在五月天（前排）演唱會上合體掀起討論。（圖／翻攝自周渝民臉書）

避唱一公尺 省得討罵

只是不少言承旭的粉絲事後熱烈討論，為何他未唱當年第一張個人專輯的主打歌〈一公尺〉？甚至有網友信誓旦旦表示，這首歌有版權官司，有律師朋友正在奔走此事，因此不能唱。對此本刊探問版權所屬的索尼唱片內部人員，據悉該首歌並沒有官司爭議，倒是相關人員猜測，他每次唱這首個人成名曲都會因走音被酸「幹嘛非要唱這首」，因此何必要再討罵。

不過也有人持不同看法，認為現在版權費用太高，不久前陳嘉樺（Ella）在五月天演唱會上合唱S.H.E經典歌曲〈五月天〉，事後影片上架後亦無預警下架，外傳花了人民幣200萬元（約新台幣九百萬元）去搞定版權問題後才得以重新曝光。為了節省開銷，「F✦FOREVER」買了《流星雨》專輯版權使用，就物盡其用，因此獨唱曲也用了不少該專輯中的單曲，也是最安全的做法。

朱孝天爆料 炸裂F4

至於跌下舞台的阿信在上海場「F✦FOREVER恆星之城」已放話要回歸五月天，當時也留下伏筆，疑似要等朱孝天歸隊，只是近日朱孝天又化身自走砲，到處爆料把彼此關係炸裂，看起來F4要真的合體恐怕得排除各種心結。

▲F4上次合體是2013年初為江蘇衛視蛇年春晚擔任表演嘉賓。迄今已經11年。（圖／東方IC）

而近日網路流傳1月9日「F✦FOREVER」的成都場演出報備名單也有阿信的名字，雖然名單尚未證實，但顯然阿信不會輕易脫離這個由他一手找回並促成的偶像團體。阿信在上海場說「這一個多月，我唱了22場演唱會，為了這4個夜晚，用盡所有「夾縫中的時間與能力。」

▲阿信在《F✦FOREVER 恆星之城》上海演唱會不慎跌落舞台（圖），手上還有滲血傷口，嚇壞眾人。（圖／翻攝自小紅書）

跨年前後，阿信回歸五月天，在臺中洲際棒球場帶來5525+1「回到那一天」25週年巡迴演唱會台中站新年快樂版，六場演唱會門票完售，相信音樂曾說絕不再加場，或許也是為「F✦FOREVER」演唱會留下空間。



