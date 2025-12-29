NewJeans「Danielle遭踢出」！ADOR宣布：正式提告　團體確定5缺1

記者田暐瑋／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans由HYBE子公司ADOR一手打造，近期卻因合約問題，幾乎消失在幕前，5名成員11月一審敗訴後，放棄上訴並回歸ADOR，但ADOR於29日宣布正式與成員Danielle終止專屬合約，並將對Danielle家人提起法律訴訟。

綜合韓媒報導，ADOR於29日發出官方聲明：「Danielle作為NewJeans的成員以及ADOR所屬藝人，已無法繼續合作，因此今日通知了解除專屬合約。針對此次引發爭議、導致NewJeans回歸延遲負有重大責任的Danielle家人以及閔熙珍前代表，我們將追究法律責任。」

▲NewJeans。（圖／翻攝自FACEBOOK／NewJeans）



NewJeans去年11月單方面解除專屬合約，預告將以獨立身份活動，雙方鬧上法院後，ADOR最終勝訴，Hyein和Haerin重回公司，剩下的三名成員Hanni、Danielle以及Minji也單方面表示要回到公司，但ADOR先前打臉表示：「對於三人回歸的聲明，我們正在確認其真實意圖。」

最終，與Danielle的矛盾未能解決，但成員Hanni決定回歸ADOR，「在專屬合約有效性確認訴訟判決確定後，我們與Hanni、Danielle以及Minji及成員家人進行了多次交流。經過真誠的溝通，Hanni決定尊重法院判決，選擇與ADOR繼續合作。」然而，Minji的回歸仍在討論中。

▲Danielle。（圖／翻攝自FACEBOOK／NewJeans）