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棉花糖女孩結婚了！　甜吻《小鬼大間諜》童星…婚禮畫面曝光

記者傅家妤／綜合報導

美國歌手梅根崔娜（Meghan Trainor）有「棉花糖女孩」之稱，2014年以一首《All About That Bass》走紅，她在2017年與《小鬼大間諜》25歲男星達洛薩巴拉（Daryl Sabara）訂婚，兩人在2周前才正式完婚，她13日特別曬出多張婚禮照與粉絲分享喜悅，畫面非常幸福有愛。

▲▼「棉花糖女孩」梅根崔娜。（圖／翻攝自IG／梅根崔娜）

▲梅根崔娜結婚了。（圖／翻攝自IG／梅根崔娜）

畫面中，只見梅根崔娜身穿閃亮婚紗，上半身是以平口深V設計，以及胸部以下，腰部以上都是透視挖空，非常性感。小倆口在婚禮上甜蜜相擁跳舞，深情對視、擁吻，看上去非常幸福，畫面閃得螢幕一片白。而夫妻倆目前人在大溪地度蜜月，還帶著家人同行。

▲▼「棉花糖女孩」梅根崔娜。（圖／翻攝自IG／梅根崔娜）

▲梅根崔娜身穿透視婚紗，非常性感。（圖／翻攝自IG／梅根崔娜）

事實上，梅根崔娜與達洛薩巴拉交往2年多，而男方早在2017年就已經向她求婚，籌備了1年多以後，終於在2星期前完婚。她過去受訪時曾透露，與達洛薩巴拉是透過好友克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）介紹認識，連對方都對達洛薩巴拉讚不絕口，稱這男孩是「這世界上最好的！」

▲▼「棉花糖女孩」梅根崔娜。（圖／翻攝自IG／梅根崔娜）

▲▼「棉花糖女孩」梅根崔娜。（圖／翻攝自IG／梅根崔娜）

▲梅根崔娜曬出多張婚禮照分享喜悅。（圖／翻攝自IG／梅根崔娜）

後來梅根崔娜真的和達洛薩巴拉在一起，無論是她動聲帶手術還是等待復原時，男友總是守在身邊，直到完全恢復展開巡迴演出，她大方分享兩人私下互動，「從來沒有人在房間裡表達他們多喜歡我的身體，直到我遇見達洛。」因此對自己有更多信心，在這份感情中就像置身在天堂。

▲▼「棉花糖女孩」梅根崔娜。（圖／翻攝自IG／梅根崔娜）

▲梅根崔娜與老公是透過「超殺女」克蘿伊摩蕾茲介紹認識。（圖／翻攝自IG／梅根崔娜）

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