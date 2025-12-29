ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

成龍大罵房祖名！父子徹底斷聯
強烈大陸冷氣團元旦報到「下探7度」
跨年倒數！台北卡司一次看
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李國超 曹雨婷 阿信 家寧 陳喬恩 怪獸 戴佩妮 朱孝天

跨年倒數！台北卡司一次看　周湯豪、玖壹壹壓軸嗨唱「限定表演藏玄機」

記者孟育民／台北報導

周三「臺北最High新年城-2026跨年晚會」即將登場，日前全卡司也已曝光，包括重磅卡司韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞、潮流搖滾i人學長周湯豪、本土嘻哈天團玖壹壹、金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、韓國出道人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、影視歌三棲全能歌后李千娜、賽博台客樂團美秀集團、新生代創作歌手高爾宣OSN、情歌王子Bii畢書盡、全創作冠軍男團U:NUS等，眾星輪番開唱一起度過跨年夜。

▲KARA即將出現在台北跨年。（圖／翻攝自KARA官網）

▲KARA即將出現在台北跨年。（圖／翻攝自KARA官網）

潮流搖滾i人學長Nick周湯豪受邀演出臺北跨年，消息曝光後立刻成為焦點。正在舉辦巡迴演出的周湯豪，對於今年重新回到跨年舞台，他坦言心情格外興奮，「去年算是第一年休息，所以今年一定會全力以赴，隔了幾年沒有在臺北跨年，對我來講滿興奮的，希望大家可以期待。」

至於為臺北跨年做了什麼特別準備，周湯豪透露，除了帶來大家所熟悉的經典歌曲外，也會演唱新專輯的作品，「將以全新舞台編排、演唱會規格的舞蹈陣容，以及超強音樂能量與滿滿誠意回歸臺北跨年」，預期演出將成為跨年夜最亮眼的焦點之一。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 玖壹壹。（圖／中視提供）

▲周湯豪。（圖／中視提供）

周湯豪與玖壹壹都是臺北跨年倒數後才壓軸登場，玖壹壹透露還不曾唱過北跨壓軸，所以心情相當期待，「這也算是我們2026年的第一場表演」，對於之前有消息傳出將和周湯豪有跨界合作，玖壹壹語帶神秘地說，「我們光聽到這首歌的完整本就覺得很新奇，但歌名則是當天來就會知道。」新的一年即將到來，玖壹壹則期許：「2025過得很充實，很多音樂季演出、很多場演出，希望2026也是忙碌的一年！」他們也預告將回歸音樂作品：「希望明年順順利利產出新專輯，推出更多好聽的歌曲！」

▲▼ 玖壹壹。（圖／中視提供）

▲ 玖壹壹。（圖／中視提供）
接連幾年在跨年夜的演出都是吸睛亮點的安心亞，對於今年只在臺北跨年登台，自然非常興奮，「每一年能在跨年舞台上跟大家一起迎接新的一年，我都覺得很幸福也很興奮。這次也有準備一些新的音樂想法和舞蹈編排小驚喜，希望大家到時候一起感受那份能量。跨年對我來說就是要跟所有人一起倒數、一起嗨才更像迎接新年。」12月31日「臺北最High新年城-2026跨年晚會」從晚間7點起在中視、中天綜合台Live轉播。

▲▼ 玖壹壹。（圖／中視提供）

▲安心亞。（圖／中視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

臺北最High新年城-2026跨年晚會跨年卡司KARA周湯豪安心亞蔡健雅韋禮安玖壹壹美秀集團

推薦閱讀

NewJeans「Danielle遭踢出」！ADOR宣布：正式提告　團體確定5缺1

NewJeans「Danielle遭踢出」！ADOR宣布：正式提告　團體確定5缺1

2小時前

李國超突到工會退保　理事長曹雨婷談內幕「有點可惜」

李國超突到工會退保　理事長曹雨婷談內幕「有點可惜」

12/27 20:58

曾襲胸小S！男模被控性侵　「信義區吸血鬼」拐女大生回家硬上

曾襲胸小S！男模被控性侵　「信義區吸血鬼」拐女大生回家硬上

7小時前

欸你這週要幹嘛小粉紅登記結婚！　才宣布懷孕隔天升格人妻

欸你這週要幹嘛小粉紅登記結婚！　才宣布懷孕隔天升格人妻

14小時前

朱孝天炸裂合體！阿信繼續唱和F3…言承旭「主打歌缺席」原因曝光

朱孝天炸裂合體！阿信繼續唱和F3…言承旭「主打歌缺席」原因曝光

6小時前

福原愛認與江宏傑「結婚初期就破裂」　傳不合江家人：是我不成熟

福原愛認與江宏傑「結婚初期就破裂」　傳不合江家人：是我不成熟

1小時前

五月天重返台中開唱「第一位嘉賓是大咖女星」　阿信為她「變唱跳歌手」

五月天重返台中開唱「第一位嘉賓是大咖女星」　阿信為她「變唱跳歌手」

16小時前

家寧PO新片被嗆「到底有沒有要面對」　釣出本人親回12字

家寧PO新片被嗆「到底有沒有要面對」　釣出本人親回12字

19小時前

邊荷律10秒撒嬌舞美翻！　深V馬甲裙「雙手抱胸微彎腰」洩深溝

邊荷律10秒撒嬌舞美翻！　深V馬甲裙「雙手抱胸微彎腰」洩深溝

4小時前

唐綺陽運勢／雙魚告白成功❤ 「射手有職場戀」獅子工作表現亮眼

唐綺陽運勢／雙魚告白成功❤ 「射手有職場戀」獅子工作表現亮眼

6小時前

陳喬恩站上體重機「公開超狂數字」　自我喊話：必須運動

陳喬恩站上體重機「公開超狂數字」　自我喊話：必須運動

15小時前

年末震撼彈！日人氣女偶像爆戀情　香閨密會小4歲男星…他有備鑰

年末震撼彈！日人氣女偶像爆戀情　香閨密會小4歲男星…他有備鑰

5小時前

熱門影音

林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉

林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉
aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」

aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」
搶不到自己生日會門票 aespa Winter自暴自棄：我去不了了XD

搶不到自己生日會門票 aespa Winter自暴自棄：我去不了了XD
阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎

阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎
唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
aespa Winter後台麥克風沒關 「直播全放出」超崩潰XD

aespa Winter後台麥克風沒關 「直播全放出」超崩潰XD
炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！

炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！
認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵
宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！

宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！
李聖傑台北小巨蛋開唱　安可終於等到〈痴心絕對〉

李聖傑台北小巨蛋開唱　安可終於等到〈痴心絕對〉
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋
炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

看更多

【這爸爸不能要了】7.0地震！尪先衝去找老婆 2孩傻眼

即時新聞

剛剛
剛剛
27分鐘前2

福原愛二婚「沒有結婚戒指」　婚後溫泉旅行突犯噁心…一驗懷孕了

39分鐘前0

爸媽標會籌學費用心栽培！ 　翁立友事業低潮「因一碗蜆精」痛心覺悟

50分鐘前0

温昇豪新戲「罹腦瘤」張榕容街頭痛哭　《整形過後》祭3大催淚彈

1小時前714

福原愛認與江宏傑「結婚初期就破裂」　傳不合江家人：是我不成熟

1小時前0

跨年倒數！台北卡司一次看　周湯豪、玖壹壹壓軸嗨唱「限定表演藏玄機」

1小時前1

碧姬芭杜那首「最色法國歌」　背後的愛恨糾葛

1小時前1

唐綺陽為他獻出第一次！　「跨界開金口」網讚：沒想到這麼會唱

2小時前0

2025年度人氣票選「最後3天」！即時TOP10統整　幫偶像搶北車燈箱

2小時前410

信義區男模張越河爆性侵「嚴正發聲了」！　怒：絕無違反A女意願性行為

2小時前86

NewJeans「Danielle遭踢出」！ADOR宣布：正式提告　團體確定5缺1

讀者迴響

熱門新聞

  1. NewJeans Danielle遭踢出！ADOR宣布「正式提告」
    2小時前166
  2. 李國超突到工會退保理事長曹雨婷談內幕「有點可惜」
    12/27 20:588
  3. 曾襲胸小S！知名男模被控性侵
    7小時前1811
  4. 欸你這週要幹嘛小粉紅登記結婚！　宣布懷孕隔天升格人妻
    14小時前65
  5. 朱孝天炸裂合體！阿信繼續唱和F3…言承旭主打歌缺席
    6小時前1
  6. 福原愛認了！與江宏傑「結婚初期就關係破裂」
    1小時前1413
  7. 五月天重返台中開唱「第一位嘉賓是大咖女星」！
    16小時前101
  8. 家寧被嗆「到底有沒有要面對」　釣出本人親回
    19小時前42
  9. 邊荷律10秒撒嬌舞美翻！　「雙手抱胸微彎腰」洩深溝
    4小時前181
  10. 唐綺陽運勢／雙魚告白成功❤
    6小時前3
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合