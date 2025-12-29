NewJeans只有她被開除！Danielle恐賠23億違約金　創韓偶像歷史新高

記者田暐瑋／綜合報導

韓國人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR的專屬合約爭議鬧得沸沸揚揚，隨著Hyein和Haerin確定重回公司，29日ADOR突宣布將Danielle開除並提告，Danielle可能面臨高達1080億韓元（約23億元新台幣）的違約金索賠。

▲NewJeans Danielle恐面臨天價違約金。（圖／翻攝自IG）



Danielle遭公司ADOR開除，可能面臨高達23億元新台幣的違約金，創下韓國偶像解約賠償的歷史新高，韓網熱烈討論違約金的計算方法，根據ADOR在2024年的預計總營收為1111億韓元（約23.9億元新台幣），違約金的計算方式為：前兩年月均營收×剩餘合約期（54個月），推算每人月均20億韓元（約4.3億元台幣），理論賠償達1080億韓元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲NewJeans。（圖／翻攝自IG）



但也有網友指出，韓國法院通常認定高額違約金並不合哩，參考過往案例，可望調減至原本的20％（約4.6億元台幣）。粉絲也擔心違約金的賠償壓力可能導致Danielle遭行業隱性封殺，「就讓Danielle一個人賠是不是多少有點欺負人了」、「其他四個人難道就沒問題嗎」。