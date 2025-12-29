ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

成龍大罵房祖名！父子徹底斷聯
強烈大陸冷氣團元旦報到「下探7度」
跨年倒數！台北卡司一次看
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李國超 曹雨婷 阿信 家寧 陳喬恩 怪獸 戴佩妮 朱孝天

遭嘲笑「唱歌像胖虎」！　南拳媽媽前成員崩潰走心「逆襲開唱」

▲▼洪言翔睽違10年再度舉辦專場音樂會。（圖／抓馬文化提供）

▲洪言翔睽違10年再度舉辦專場音樂會。（圖／抓馬文化提供）

記者翁子涵／台北報導

洪言翔睽違10年再度舉辦專場音樂會「唱你的故事」，特別設計7個段落，選唱20首代表過去10年打拼的歲月，出道時就只想當歌手的他，意外先從演員的角色中交出成績單，這次重拾麥克風，更升格當創作歌手，歌迷也許願希望洪言朝唱跳之路前進，對此，他也幽默回應那可能要盡快，透露先前因為主演的戲劇和同劇演員們一起跳舞，似乎聽到關節的聲音，最後默默帶上護膝以免受傷，自嘲：「現在不跳，再過幾年會吃力一點點。」

▲▼洪言翔重拾麥克風升格當創作歌手。（圖／抓馬文化提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼洪言翔重拾麥克風升格當創作歌手。（圖／抓馬文化提供）

▲▼洪言翔睽違10年再度舉辦專場音樂會。（圖／抓馬文化提供）

相隔10年再開個人音樂會，洪言翔以４首自己演出的戲劇主題曲〈等一個人〉、〈我們青春〉、〈天使愛大象〉和〈膽小的我〉開場，帶領粉絲們重溫他的戲劇作品，已經很久沒有用歌手身份站上舞台，剛開場不久他就唱到一度哽咽，只好大喊：「不可能才第三首就想哭吧！」羞認私下其實很愛哭，好險這次都有把歌曲唱完，沒有眼淚失守。

當被問即果再來一次，要當演員還是歌手？洪言翔毫無猶豫的回答「歌手」，透露學生時期有個同學給他取綽號叫「胖虎」，讓愛唱歌的他非常走心，直到長大後忍不住問對方，「我唱歌真的那麼難聽？」對方才解釋，不是因為唱歌難聽，是因為洪言翔每節下課都在唱歌，和胖虎一樣吵，才讓走心已久的他，放下心結。

當初在拍完電影《切小金家的旅館》後，洪言翔加入華語經典組合南拳媽媽，他感謝這段旅程帶給他的養分，第一次嘗試創作就是在這個時期，不過他在唱完南拳媽媽的經典〈下雨天〉後，洪言翔自爆：「這是我第一次完整的唱這首歌，以前在團體中都是女生負責，男生只需要合音。」新的一年即將來到，洪言翔也許下新年願望，趁機向粉絲告白，「新的一年，未來無論戲劇或音樂上，都能盡快和你們見面，就是最好的願望。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

洪言翔

推薦閱讀

NewJeans「Danielle遭踢出」！ADOR宣布：正式提告　團體確定5缺1

NewJeans「Danielle遭踢出」！ADOR宣布：正式提告　團體確定5缺1

4小時前

李國超突到工會退保　理事長曹雨婷談內幕「有點可惜」

李國超突到工會退保　理事長曹雨婷談內幕「有點可惜」

12/27 20:58

福原愛認與江宏傑「結婚初期就破裂」　傳不合江家人：是我不成熟

福原愛認與江宏傑「結婚初期就破裂」　傳不合江家人：是我不成熟

3小時前

曾襲胸小S！男模被控性侵　「信義區吸血鬼」拐女大生回家硬上

曾襲胸小S！男模被控性侵　「信義區吸血鬼」拐女大生回家硬上

9小時前

欸你這週要幹嘛小粉紅登記結婚！　才宣布懷孕隔天升格人妻

欸你這週要幹嘛小粉紅登記結婚！　才宣布懷孕隔天升格人妻

16小時前

朱孝天炸裂合體！阿信繼續唱和F3…言承旭「主打歌缺席」原因曝光

朱孝天炸裂合體！阿信繼續唱和F3…言承旭「主打歌缺席」原因曝光

9小時前

五月天重返台中開唱「第一位嘉賓是大咖女星」　阿信為她「變唱跳歌手」

五月天重返台中開唱「第一位嘉賓是大咖女星」　阿信為她「變唱跳歌手」

19小時前

家寧PO新片被嗆「到底有沒有要面對」　釣出本人親回12字

家寧PO新片被嗆「到底有沒有要面對」　釣出本人親回12字

21小時前

邊荷律10秒撒嬌舞美翻！　深V馬甲裙「雙手抱胸微彎腰」洩深溝

邊荷律10秒撒嬌舞美翻！　深V馬甲裙「雙手抱胸微彎腰」洩深溝

6小時前

唐綺陽運勢／雙魚告白成功❤ 「射手有職場戀」獅子工作表現亮眼

唐綺陽運勢／雙魚告白成功❤ 「射手有職場戀」獅子工作表現亮眼

9小時前

陳喬恩站上體重機「公開超狂數字」　自我喊話：必須運動

陳喬恩站上體重機「公開超狂數字」　自我喊話：必須運動

18小時前

信義區男模張越河爆性侵「嚴正發聲了」！　怒：絕無違反A女意願性行為

信義區男模張越河爆性侵「嚴正發聲了」！　怒：絕無違反A女意願性行為

4小時前

熱門影音

林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉

林志玲為洋基工程站台　化身啦啦隊跳〈OH!〉
aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」

aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」
搶不到自己生日會門票 aespa Winter自暴自棄：我去不了了XD

搶不到自己生日會門票 aespa Winter自暴自棄：我去不了了XD
阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎

阿信摔落舞台「遭團員嘲笑」　笑喊失望：兄弟這樣當的嗎
唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
aespa Winter後台麥克風沒關 「直播全放出」超崩潰XD

aespa Winter後台麥克風沒關 「直播全放出」超崩潰XD
炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！

炎亞綸交往阿本9年　首揭分手主因！
認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵
宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！

宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！
李聖傑台北小巨蛋開唱　安可終於等到〈痴心絕對〉

李聖傑台北小巨蛋開唱　安可終於等到〈痴心絕對〉
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋
炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

温昇豪想打抬頭紋遭李進良拒絕　《整形過後》續集？笑：把錢掏出來

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

葛仲珊消失9年內幕曝光！　壓力大到「五官離奇失能」

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

李聖傑突Cue曾國城唱〈你那麼愛她〉　他抱病硬唱..炎亞綸坐旁邊狂笑XD

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

看更多

【她真的選對人了】地震瞬間他第一時間護住她 還冷靜檢查四周❤

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

麋先生解鎖東京開唱飆日文歌！　釣出大咖女原唱狂讚：發音100分

36分鐘前0

遭嘲笑「唱歌像胖虎」！　南拳媽媽前成員崩潰走心「逆襲開唱」

37分鐘前10

梓梓同框三上悠亞「被嗆滾一邊」　她揭私下暖舉力挺：很喜歡隊長

45分鐘前0

霍建華新劇「躺棺材」自辦高規格葬禮！復出2年拍4陸劇搶中年市場

1小時前11

曾爆斷背情！《封神》男星疑當爸　大7歲女友「肚子隆起」瘋傳懷孕

1小時前0

《滾石撞樂隊 2》2大咖樂團參戰！　翻唱兩大時代金曲歌迷嗨翻

1小時前51

NewJeans只有她被開除！Danielle恐賠23億違約金　創韓偶像歷史新高

1小時前0

《大濛》男星電影院打工「上演另類映後」　柯煒林自掏腰包暖舉曝光

1小時前0

小S低潮靠GD給予力量！　親感性道謝：讓我勇敢面對這個世界

1小時前20

國寶級美男恢復單身！八木勇征情斷小3歲網紅女神　1年前爆半同居

讀者迴響

熱門新聞

  1. NewJeans Danielle遭踢出！ADOR宣布「正式提告」
    4小時前186
  2. 李國超突到工會退保理事長曹雨婷談內幕「有點可惜」
    12/27 20:588
  3. 福原愛認了！與江宏傑「結婚初期就關係破裂」
    3小時前1819
  4. 曾襲胸小S！知名男模被控性侵
    9小時前1811
  5. 欸你這週要幹嘛小粉紅登記結婚！　宣布懷孕隔天升格人妻
    16小時前65
  6. 朱孝天炸裂合體！阿信繼續唱和F3…言承旭主打歌缺席
    9小時前1
  7. 五月天重返台中開唱「第一位嘉賓是大咖女星」！
    19小時前101
  8. 家寧被嗆「到底有沒有要面對」　釣出本人親回
    21小時前42
  9. 邊荷律10秒撒嬌舞美翻！　「雙手抱胸微彎腰」洩深溝
    6小時前181
  10. 唐綺陽運勢／雙魚告白成功❤
    9小時前3
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合