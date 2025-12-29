遭嘲笑「唱歌像胖虎」！　南拳媽媽前成員崩潰走心「逆襲開唱」

▲洪言翔睽違10年再度舉辦專場音樂會。（圖／抓馬文化提供）



記者翁子涵／台北報導

洪言翔睽違10年再度舉辦專場音樂會「唱你的故事」，特別設計7個段落，選唱20首代表過去10年打拼的歲月，出道時就只想當歌手的他，意外先從演員的角色中交出成績單，這次重拾麥克風，更升格當創作歌手，歌迷也許願希望洪言朝唱跳之路前進，對此，他也幽默回應那可能要盡快，透露先前因為主演的戲劇和同劇演員們一起跳舞，似乎聽到關節的聲音，最後默默帶上護膝以免受傷，自嘲：「現在不跳，再過幾年會吃力一點點。」

▲▼洪言翔重拾麥克風升格當創作歌手。（圖／抓馬文化提供）



相隔10年再開個人音樂會，洪言翔以４首自己演出的戲劇主題曲〈等一個人〉、〈我們青春〉、〈天使愛大象〉和〈膽小的我〉開場，帶領粉絲們重溫他的戲劇作品，已經很久沒有用歌手身份站上舞台，剛開場不久他就唱到一度哽咽，只好大喊：「不可能才第三首就想哭吧！」羞認私下其實很愛哭，好險這次都有把歌曲唱完，沒有眼淚失守。

當被問即果再來一次，要當演員還是歌手？洪言翔毫無猶豫的回答「歌手」，透露學生時期有個同學給他取綽號叫「胖虎」，讓愛唱歌的他非常走心，直到長大後忍不住問對方，「我唱歌真的那麼難聽？」對方才解釋，不是因為唱歌難聽，是因為洪言翔每節下課都在唱歌，和胖虎一樣吵，才讓走心已久的他，放下心結。

當初在拍完電影《切小金家的旅館》後，洪言翔加入華語經典組合南拳媽媽，他感謝這段旅程帶給他的養分，第一次嘗試創作就是在這個時期，不過他在唱完南拳媽媽的經典〈下雨天〉後，洪言翔自爆：「這是我第一次完整的唱這首歌，以前在團體中都是女生負責，男生只需要合音。」新的一年即將來到，洪言翔也許下新年願望，趁機向粉絲告白，「新的一年，未來無論戲劇或音樂上，都能盡快和你們見面，就是最好的願望。」

