張語噥不忍開噴渣男！　氣場全開：當垃圾丟掉

▲ 張語噥推出全新音樂企劃「愛情斷捨離計劃」。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

張語噥推出全新音樂企劃「愛情斷捨離計劃」，開場單曲是復古Disco曲風、節奏輕快的〈垃圾帶走〉，打造出直接明瞭的「罵渣男之歌」，張語噥在歌曲上展出現代女性的愛情態度，造型選擇女人味十足的洋裝，搭配牛仔細跟高跟靴，呈現出不同以往的成熟自信氣場，並特別編排帥氣的「丟垃圾舞」，用肢體語言展現出女生遇上渣男不要留戀的堅決態度。

▲▼ 張語噥特別編排帥氣的「丟垃圾舞」。（圖／索尼音樂提供）



在〈垃圾帶走〉中，男性意象被直接放進垃圾桶裡，呼應歌曲中「把渣男當垃圾丟掉」的態度，成為最直白、也最幽默的視覺語言，在形象與表演上，也成為張語噥的一次突破。造型選擇女人味十足的洋裝，搭配牛仔細跟高跟靴，展現成熟自信的氣場；妝容上，她首次嘗試偏歐美風的妝感，希望讓整體形象更貼近歌曲中獨立、果斷的女性狀態。而她也為歌曲特別編排了全新的「丟垃圾舞」。



張語噥上一首舞曲作品〈No More〉已是五年前的發行，睽違五年再次嘗試唱跳，她笑說：「感覺筋骨都快散了。」因為這次她必須穿高跟鞋跳舞，她說：「原本穿平底運動鞋都不一定跳得好，這次挑戰細跟靴子跳舞，真的是大挑戰！」這次特別請舞蹈老師為歌曲量身打造「丟垃圾舞」，希望把「把不值得的人丟掉」這個概念，直接轉化成肢體語言。即便在練舞第二天不慎拉傷肩膀，她仍咬牙完成訓練，只為呈現一個不同以往的自己。