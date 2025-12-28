家寧PO新片被嗆「到底有沒有要面對」　釣出本人親回12字

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber家寧和Andy在分手後因帳本問題多次隔空交戰，日前女方更被男方指控，一家人的調解進度為0，引發熱議。為此，家寧仍繼續經營社群，最近更拍影片分享自己實測超商零食隱藏吃法的過程，影片曝光後不久，底下出現網友留言酸她，而她也以12字的內容回應了！

▲家寧。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

家寧近日在頻道發布一支新片，挑戰網路上流傳的便利商店零食都市傳說隱藏吃法。她表示原以為這些看似黑暗料理的組合會讓人難以下嚥，沒想到在經過親自實測後，4道創意料理竟然全數過關，讓她驚呼：「我以為會翻車，結果全都天堂！」

▲家寧回覆網友的留言。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

影片曝光後，有不少網友對家寧先前的爭議感到好奇，加上Andy日前已多次吐露心聲，網友們卻等不到家寧的說法，因此湧入留言區表達心中疑問。為此，有網友便單刀直入地質問：「到底有沒有要面對了？」面對網友直白的提問，家寧沒有選擇視而不見或刪留言，而是親自回應，甚至語帶玄機地表示：「持續觀看影片會有你想看的」，引發熱議。