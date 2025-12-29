無尊自爆患呼吸中止症「一小時缺氧67次」！　壓力爆棚頭痛急送醫

記者孟育民／台北報導

由白家綺、黃豪平主持的《醫學大聯盟》日前邀請藝人王茉聿、無尊、張文綺等人，暢談健康警訊，無尊自爆有呼吸中止症，「一小時會缺氧67.2次，算是重度，導致我每天都很累、睡不飽，我又用能量飲料，一直惡性循環，我現在都會用呼吸器。」讓張文綺忍不住說：「我很擔心我的好姐妹，阿喜你要好好慎選！」

▲無尊有呼吸中止症 。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

無尊也說，之前有次工作壓力爆棚，那段時間時常整晚沒睡，收工回家後「感覺頭要爆掉」，一度覺得自己要中風了，躺在床上也無法入眠，於是緊急送急診，「醫生做了各方面檢測，就只有打了一針，後來30分鐘狀況就好了，我就盡量調整自己的作息，或者睡角時間多一點。」現如今無尊檢測出膽固醇、血脂都過高、醫生則說是因為家族遺傳的關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲無尊壓力爆棚身體出狀況 。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

無尊時常容易因為工作睡不飽，他自爆為了讓狀態更佳，用了不健康的方式，「因為我本身有妥瑞氏症，醫生有跟我說『絕對不要喝有咖啡因的東西』，他說會很嗨，我就變相讓我在主持的時候變得更嗨，所以導致我在錄影前，我就會買能量飲料加咖啡，如果是主持活動就會喝兩瓶提神飲量加一杯咖啡，我就養成這個習慣。」話一出讓全場相當擔憂。