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蝙蝠俠上台太興奮　手一舉「衣服還掛著標籤」

記者傅家妤／綜合報導

第24屆評論家選擇獎（Critics' Choice Awards）於台灣時間14日舉行頒獎典禮，男星克里斯汀貝爾（Christian Bale）以電影《為副不仁》奪下最佳男主角，沒想到近日有網友發現，他當天上台領獎所穿的外套，還掛著一張類似信用卡大小的白色標籤，非常顯眼，引起了不少熱議。

第76屆金球獎克里斯汀貝爾（Christian Bale）。（圖／達志影像／美聯社、《為副不仁》劇照）

▲克里斯汀貝爾憑藉《為副不仁》獲金球獎及評論家選擇獎。（圖／達志影像／美聯社、《為副不仁》劇照）

克里斯汀貝爾在該部電影的演出，不但為他奪得了第24屆評論家選擇獎的最佳男主角獎項，同樣也榮獲金球獎喜劇影帝殊榮，他在片中為了飾演美國史上權力最大的副總統錢尼，吃胖18公斤，挑戰身體極限，變身成完全不一樣的外表，如今憑藉著該角色在一年內連續站上了2個電影界非常具有代表性的頒獎典禮舞台，所經歷的痛苦總算值得了。

▲克里斯汀貝爾外套還掛著標籤。（圖／翻攝自推特／harman）

其實在評論家選擇獎的舞台上，克里斯汀貝爾不小心出了點小糗，因為在先前金球獎頒獎典禮上已經將所有人都致謝過一遍了，因此他在評論家選擇獎則是簡短地說了幾句話，沒想到就在短短的數分鐘以內，卻被網友發現他在舉起獎座時，西裝外套內竟然還掛著一個標籤，而且非常顯眼，似乎有一張信用卡的大小，十分醒目，該畫面也在網路上引起瘋傳。

有網友認為，明星在出席頒獎典禮時，不時會向某些知名品牌借衣服，因此沒有將標籤摘除是很正常的，也有人猜測該標籤有可能是乾洗店的標籤，各種揣測掀起不少熱議。不過克里斯汀貝爾本人卻拒絕回應此事。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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蝙蝠俠, 克里斯汀貝爾, Christian Bale, 評論家選擇獎, Critics' Choice Awards

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