蝙蝠俠上台太興奮　手一舉「衣服還掛著標籤」

記者傅家妤/綜合報導

第24屆評論家選擇獎(Critics' Choice Awards)於台灣時間14日舉行頒獎典禮,男星克里斯汀貝爾(Christian Bale)以電影《為副不仁》奪下最佳男主角,沒想到近日有網友發現,他當天上台領獎所穿的外套,還掛著一張類似信用卡大小的白色標籤,非常顯眼,引起了不少熱議。

▲克里斯汀貝爾憑藉《為副不仁》獲金球獎及評論家選擇獎。(圖/達志影像/美聯社、《為副不仁》劇照)

克里斯汀貝爾在該部電影的演出,不但為他奪得了第24屆評論家選擇獎的最佳男主角獎項,同樣也榮獲金球獎喜劇影帝殊榮,他在片中為了飾演美國史上權力最大的副總統錢尼,吃胖18公斤,挑戰身體極限,變身成完全不一樣的外表,如今憑藉著該角色在一年內連續站上了2個電影界非常具有代表性的頒獎典禮舞台,所經歷的痛苦總算值得了。

Christian Bale out there winning awards with the tag still on his suit pic.twitter.com/mpFEUyWNE6