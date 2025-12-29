蘇明淵突驚吐婚姻內幕！　老婆修行原因曝：為了離開我

▲ 蘇明淵推出新台語專輯《主題歌》。（圖／蘇明淵提供）



記者翁子涵／台北報導

蘇明淵推出新台語專輯《主題歌》，日前舉辦新專輯聽歌會，現場氣氛輕鬆宛如同學會，他分享專輯的開頭源於在生活中經常被問「能不能幫我寫一首歌？」因此埋下創作契機，身兼音樂創作者及律師身份的蘇明淵，將家人、朋友，甚至工作時親耳見聞的訴訟事件作為靈感，從跟蹤騷擾案、太太的信仰到遺囑交付、離婚案件等，部分歌曲故事甚至讓觀眾驚呼：「原來背後是這麼可怕的故事！」卻也讓人瞬間明白這些都是「人生」。

此外，專輯中所收錄的〈金手指〉則源自一位 1949 年來台老兵的遺囑案件，當年老兵年近八十、終身未婚，只帶著一枚為未婚妻準備卻始終未能送出的戒指走過一生，希望透過遺囑完成心中的遺憾，蘇明淵分享遺囑宣讀時他深受觸動，也確信這是這塊土地該被記錄下來的故事。

另一首〈一蕊花〉邀來薩克斯風手謝明諺加入，蘇明淵形容這是一個跟蹤騷擾的故事：被分手的男方因不甘願，天天要求復合並持續跟騷，執著到令人咋舌，甚至在女方住處買下附近住所並搬入。蘇明淵卻刻意不先說明情節，只透過歌詞呈現男子對女孩的愛慕，讓聽眾自行感受其中的不安與矛盾，也讓製作人笑說：「當時我還刻意把編曲編得很淒美，原來背後是個這麼可怕的故事！」

而〈走揣〉則來自生活日常，靈感源於太太的信仰，他以玩笑口吻提到太太早年可能被自己「欺負」慣了，後來選擇潛心於宗教，也讓信仰落實在生活細節之中，家裡甚至不能打蚊子、不能殺螞蟻。這樣的日常轉變，引發他對人生苦與樂、修行與解脫的思考，並將這些提問寫進歌裡。他更開玩笑說：「可能她一切的修行，都是為了能夠『離開蘇明淵』！」

專輯尾聲〈過去到這馬〉則由蘇明淵與女兒共同完成，延續上一張作品寫給女兒的歌曲，成為父女之間的續篇。他坦言，能透過音樂修補過往無法陪伴的遺憾，對自己而言別具意義。有趣的是，女兒也在分享時提到，製作人希望她在演唱時能再「兇」一點，並笑說那是製作人的要求，不是故意對爸爸發脾氣。

