欸你這週要幹嘛小粉紅登記結婚！　才宣布懷孕隔天升格人妻

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」成員小粉紅聖誕節當天驚喜公開懷孕喜訊，消息一出喜獲一票祝福，平時會透過社群記錄生活的她，今（28）日也在IG發文，曬出與老公現身戶政事務所完成結婚登記的照片，宣布正式升格成人妻。

▲小粉紅登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／littlepink_abby）

小粉紅透露自己選在聖誕節隔天正式升格為人妻，並在文中開心大喊「12/26賀成交」，讓粉絲們又驚又喜。至於為何會選在這個日子登記，小粉紅自爆其實是因為夫妻倆記憶力很差，為了怕以後日子太多會記不住或搞混，索性決定結婚紀念日就跟聖誕節一起過。不過，她也不忘向老公霸氣喊話：「禮物還是要兩份唷，休想給我濃縮！」

談到身分證配偶欄從此多了老公的名字，小粉紅坦言看到欄位有人時，當下的心情真的只有一聲「哎額～」來形容，甚至還透露登記當天因為行程太忙，根本沒空仔細看身分證，直到隔天夫妻倆拿出來補看時，兩個人還是對著配偶欄一起發出「哎額～」的驚嘆，對於已婚身分似乎還感到相當不可思議。

▲小粉紅公開登記照。（圖／翻攝自Instagram／littlepink_abby）

小粉紅也感嘆說道「原來登記就是這樣啊」，坦承儀式本身其實「沒什麼感覺」，反而是能跟一群好朋友聚在一起分享喜悅才最開心。至於眾多粉絲敲碗想看老公的真面目，小粉紅則賣關子表示「會有那麼一天啦」，並爆料老公推託說還沒準備好，讓她忍不住吐槽對方根本是「在那邊E人假I」，看來要見到老公的正面照還得再等等。