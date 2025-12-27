李國超突到工會退保　理事長曹雨婷談內幕「有點可惜」

記者葉文正／台北報導

李國超22日發文分享陸續去了勞保局和工會辦理退保，說：「理由：老子不跟你們玩了！」網友紛紛關心，李國超回答：「經過精算！才決定早退」。但台北市演藝工會理事長曹雨婷今天表示，李國超辦退保的原因很單純，但有些事情沒有先處理，有點可惜。

▲台北演藝總工會理事長曹雨婷。（圖／台北演藝總工會提供）

提到李國超到工會退勞保，曹雨婷表示，「真的因人而異，有的人需要這筆錢投資，才會辦勞退，超哥是個人原因，不是因為有問題才退的，都是個人需求，想退跟不想退都是個人決定，年限不到，退了後，勞保局試算給你的費用就不太多，像超哥他勞保已經超過25年，所以可以不需要繳勞保，的確是可以退了。」

▲曹雨婷建議加入工會要趁早。（圖／台北演藝總工會提供）

不過曹雨婷也提到其中關竅：「但是超哥的月領計算下來費用沒有很高，主因是他一直都是用基本的投保薪資在保，他如果在時間到前兩年，把勞保薪資保到最頂的四多萬多，就可以領更多，我們會提醒會員要調高薪資，該提醒的我們要提醒，但不會硬性規定。退勞保後，可以保勞保職災，跟勞保待遇也是雷同，勞保可以領到勞退，但是職災領不到勞退，就是有職業災害，才可以請領。」

▲李國超與高欣欣婚宴後突宣布退保 。（圖／記者黃克翔攝）

而演藝人員多數沒有固定收入，究竟在工會保勞保有何好處？曹雨婷說？「目前工會會盡量給予政府給的保障，公會幫忙去申請各類補助，幫助會員，畢竟還是有弱勢會員，用不同需求去找管道，包括社會資源或經濟補助，都對會員有幫忙，收入比較不好的，也會幫忙安排工作，婚喪喜慶都有紅白包，孩子考試成績優越，也有獎金可領，還有生育津貼，只要通知了公會，工會也有津貼。」

曹雨婷說，但是工會會費其實偏低，會員一年只有繳兩千多，可以享有這麼多福利，我們還固定辦理演唱會，協助一些電影作品的拍攝等，工會則會提供更多的資源幫助會員，且工會天天都要服務，加入工會有益無害，趁年輕早點保，每月可領到退休金，畢竟藝人好的時候一部電影拍完可以用5到10年，靠秀場演出的藝人倘若太少工作檔太少，會蠻辛苦的，為年老打算，繳交勞保，每月也有兩～三萬，現在勞保投保薪資是29000，是最基本的，台灣勞健保都很照顧大家，大家要珍惜。

曹雨婷建議，不管你要保或是要退，都可以到公會諮詢，也有資深藝人不懂投勞保，都可來詢問。「像台灣綜藝天王或是電影戲劇資深前輩，都還在工會保險，之前疫情期間還幫會員申請三萬元補助，三個月幫兩三千人申請到這筆費用，對於藝人們來說也是一筆進帳。

不過藝人投入演藝圈的年齡範疇很寬，可能從歲6歲到96歲都在從事演藝工作，究竟幾歲可以加保，曹雨婷也說：「從16歲起才可以保勞保，16歲前的童星，只能個案去保險，勞保是政府給予的保障，勞保讓無固定雇主的人民，才可以加入職業公會，政府有補助百分之四十的勞保，只是外面掛羊頭賣狗肉的工會很多，不能亂加入，錢繳進去搞不好就飛了，還是要經人介紹，上網去查過後，加入有受到大家監督的工會才有保障。」