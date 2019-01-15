鄧超連問了3次　兒女堅決：你不是我爸！

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星鄧超與孫儷結婚7年，育有6歲兒子「等等」及4歲女兒「小花」，顧家的他平時經常會抽時間陪伴家人，兒女假日時也會帶著全家人出遊，非常注重親子時光。他近來問一對兒女，「我是不是你們爸爸？」沒想到在連續問了數次以後，等等及小花都異口同聲且堅決地說「不是！」

▲鄧超與孫儷都非常注重親子時光，一有時間就會用來陪伴小孩。（圖／翻攝自微博／鄧超）

鄧超15日在微博上分享了一段影片，他把鏡頭對著一對兒女問：「我再給你們一次機會，我是不是你們爸爸？」等等、小花異口同聲地回應「不是」，態度非常堅決，看來鄧超是問了第一次後，得不到想要的答案，只好再問一次，沒想到得到的回答依舊讓他不滿意。

▲鄧超問兒女：「我是不是你們的爸爸？」（圖／翻攝自微博／鄧超）

隨後在影片中，鄧超還是不肯死心，再問了一遍，兒女拒絕「認他當爹」，他只好無奈接受：「好，OK！」鄧超在發文中改向粉絲求安慰：「童言無忌是真的嗎？」在留言串中也忍不住自嘲：「好，OK。太無助了」，讓眾人笑翻。

不少粉絲看了以後，隨即安慰：「這是愛的另一種表達，相信我」、「你不是他們的爸爸是哥哥，因為你太年輕了」，也有網友幫他出主意：「要不下次你反著問」、「你可能要問：你們是不是我的兒子女兒」，各種回應掀起不少熱議。

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▲鄧超留言。（圖／翻攝自微博／鄧超）