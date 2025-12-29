ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陳喬恩「體重數字超狂」
全台氣溫暴跌連凍3天
《欸你》小粉紅登記結婚！
曾襲胸小S！男模被控性侵　「信義區吸血鬼」拐女大生回家硬上

知名男模爆性侵1／初次見面就聊色　「信義區吸血鬼」拐女大生回家硬上

▲外型亮眼的女大生A小姐（圖）被張越河騙回家，最後遭張侵犯。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

25歲的張越河長相俊俏、身材高挑，180公分的他，學生時期就被相中當模特兒，也曾打過業餘籃球聯賽，並在台北市信義區知名夜店上班，常在球場、工作場合被網友拍下帥照，IG追蹤數超過二萬，在網路上頗具人氣。

今年一月，張越河受邀到電視節目《小姐不熙娣》當來賓，並與主持人小S演情境劇，但他扶小S時失手，變成襲胸的尷尬場面，小S還當場大喊：「最後還摳我屁眼！我覺得被羞辱到了！」張則連忙道歉，強調純屬意外，此事還登上新聞版面，當時外界以為是節目效果，但本刊最近接獲爆料，指張越河其實是披著羊皮的狼，不但經常藉機吃女生豆腐，甚至有女生被他硬上、性侵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

知名男模爆性侵1／初次見面就聊色　「信義區吸血鬼」拐女大生回家硬上

▲新生代男模張越河IG追蹤數超過2萬，在網路上頗具人氣。（圖／翻攝張越河IG）

知名男模爆性侵1／初次見面就聊色　「信義區吸血鬼」拐女大生回家硬上

▲張越河跟藝人小S演情境劇，結果發生襲胸、摳私密處等爭議。（圖／翻攝小姐不熙娣YouTube）

「當下我一直抵抗，但他還是硬上，我真的不知道該怎麼辦，現在我對異性已經失去信任感！」女大生A小姐表示，她今年9月透過IG認識張越河，後來替攝影師朋友牽線請張當模特兒，雙方在10月4日第一次碰面。

知名男模爆性侵1／初次見面就聊色　「信義區吸血鬼」拐女大生回家硬上

▲遭張越河性侵後，A小姐到醫院驗傷，並向警方報案。（圖／讀者提供）

A小姐說，張越河當天開車前往新北汐止的攝影棚，並邀她搭便車，皮膚白皙的張自稱信義區吸血鬼、從小就是風雲人物、曾被星探發掘，二人一路上說說笑笑，張沒有任何踰矩行為，讓她很快卸下心防。結束拍攝後，她與攝影師邀張共進晚餐，張稱忘記帶錢包，她還替張代墊餐費、停車費共600元。

吃完飯，張越河載A小姐到捷運站，手卻開始不安分，話題也越聊越歪，甚至問A小姐：「能不能接受跟男朋友以外的人上床？性需求大不大？」A小姐無法招架，只好尬笑回應。後來，張越河告訴A小姐收工後有些疲倦，且晚點還得趕到信義區工作，所以想先帶她回家、休息片刻，再載她到捷運站搭車。A小姐擔心耽誤張的行程，不好意思拒絕，加上認為對方曾經拍過廣告、上過節目，也算半個公眾人物，應該不敢亂來，於是勉強答應。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
知名男模爆性侵／上節目曾爆對小S性騷疑雲　鮮肉男模遭控性侵女大生
知名男模爆性侵2／女大生遭性侵身心重創　張越河道歉認罪願賠「她代墊的餐費」

