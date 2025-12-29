福原愛認與江宏傑「結婚初期就破裂」　傳不合江家人：是我不成熟

記者陳芊秀／綜合報導

日本桌球名將福原愛接受媒體長篇專訪宣布再婚懷孕，再度成為話題焦點。她2016年與台灣選手江宏傑結婚，喜訊轟動體壇，不料2020年就決心離婚，過程中曾被日媒爆料與男方家人不合，為此她親口回應：「是我自己還不夠成熟……。」

▲福原愛日媒專訪，談第一段婚姻親口認：「是我還不夠成熟。」（圖／翻攝自IG）

據《女性SEVEN》報導，福原愛在台灣的婚姻生活經歷許多艱辛，其中無法讓媽媽見到孫子是其一，而有關離婚原因被日媒報導與男方家人不合，她答道：「現在回想起來，是我自己還不成熟吧。當時覺得溝通上有困難，常常沒能把自己的想法表達給對方，就這樣放棄了……。」她結婚初期太想在對方家人面前有好的表現，努力要建立起幸福的家庭，「但彼此之間無法商量任何事，夫妻關係在結婚後馬上就破裂了」。

福原愛表示，當時常常哭著去工作，對自己說「再努力一下，再加油吧」，但是內心與身體呈現相反的狀態，朋友見她越來越憔悴，對她說「現在的愛醬是『忍耐中毒』啊」。她才知忍耐不是解決辦法，「我應該努力向當時的丈夫及他的家人好好傳達我的想法與真心。是那時的我欠缺為人處世的能力。當我到達極限、媽媽來台灣幫助我的時候，我才意識到自己當時有多不正常。我真的很感謝母親的存在。」

這段經歷讓福原愛領悟到，說出真心話是多麼重要的一件事。她坦言與現在的丈夫能坦率交談，能認真傾聽對方的話，「他會在平凡日常中，說著像是『Baskin Robbins出了新口味喔～』，然後去超商買冰淇淋給我，這些日常的貼心與溫柔，總之支持著我。」