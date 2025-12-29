麋先生解鎖東京開唱飆日文歌！　釣出大咖女原唱狂讚：發音100分

▲ 麋先生首次到東京演出。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲樂團麋先生MIXER〈馬戲團運動CircUs〉世界巡迴演唱會，日前解鎖東京開唱，麋先生一開口就誠意滿滿、全員切換成日語模式與歌迷互動，從招呼寒暄到即興互動，甚至連搞笑垃圾話都不放過，讓現場日本歌迷又驚又喜，聖皓更精心準備了驚喜曲目，他坦言：「這是我們第一次在東京開演唱會，總是希望可以給大家不一樣的東西，真的想了很久。」

▲▼ 麋先生演唱日文版的〈翼〉。（圖／相信音樂提供）



原本想準備一首日文歌，卻在苦思許久後發現，其實自己早就和一首日文作品有深刻連結，那就是他為徐若瑄創作的〈翅膀〉、後來由徐若瑄翻唱成日文版的〈翼〉。儘管上台前坦言緊張，還開玩笑說要把小抄拿近一點，但聖皓的日文演唱獲得滿堂彩，演出後，原唱徐若瑄也特別在社群上留言力挺：「主唱大大，你竟然把〈翅膀／翼〉帶到東京了！這樣好聽，怎麼有一種感動。」她也大讚聖皓有語言天份且發音100分，更盛情邀約未來再一起多寫幾首歌。

演唱會上也迎來驚喜慶生橋段，貝斯手以諾突然表示要去上廁所，卻悄悄端著蛋糕回到舞台，替耶誕節誕生的聖皓補過生日，讓聖皓笑說：「沒想到會有這麼老派的橋段！雖然我的生日已經過了，但還是希望大家都健康平安。」他也即興將蛋糕送給台下同樣是12月生日的歌迷，一邊祝福「生日快樂」，一邊又忍不住關心對方：「那你這樣拿著蛋糕怎麼看表演？」逗趣又暖心的舉動讓全場尖叫不斷。

貝斯手以諾分享上次來東京演出已是十年前，這次再度與麋先生同行格外感動，他也浪漫地對歌迷說：「一定還有機會再見面的，我們下次見！」鼓手逸凡感性表示：「外面很冷，但能跟大家一起在裡面取暖，我覺得很幸福。」吉他手小B則預告會努力在明年帶來新專輯，聖皓最後承諾，希望下次再見時能帶著新作品回到東京，邀請大家再次大合唱，也特別向第一次到現場的歌迷喊話：「希望未來你們都在，好嗎？」

