女星爆盜竊遭警逮捕！　被起底「是賈乃亮旗下藝人」

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星吳雨橦日前被爆出因盜竊遭到警方逮捕。而受害者同樣也是圈內人，女星曹斐然日前就在社群網站上發聲明還原遭偷竊的過程，稱損失了人民幣10幾萬元（約台幣45萬元）財物，「第二天警察告訴我，進我家偷東西是她的時候，我頭皮發麻。手腳冰涼了一晚上不敢相信。」

▲賈乃亮公司旗下藝人吳雨橦被爆出盜竊遭逮捕。（圖／翻攝自微博／賈乃亮、吳雨橦）

曹斐然在微信朋友圈中發聲明透露，原本自己不想公開此事，但發現有人在背後抹黑自己，才決定將事情真相說出來，他在聲明中指出，某次從外地回來，發現家中遭竊，隨即報警，後來經過警方蒐證，採取指紋等，才發現嫌犯就是她的朋友，雖然難以置信，但她還是想原諒對方，不過盜竊是刑事案件：「事情的結果跟我追不追究她沒關係，我心軟、我諒解她只能減輕處理，但是跑不了。」

▲曹斐然在朋友圈發聲明指出家中遭朋友盜竊。（圖／翻攝自微博／曹斐然）

在經過父母的勸說下，曹斐然也決定為對方寫求情信，「能幫多少忙就幫多少忙，我說我會盡力幫。她公司經紀人今天找我，給我道歉，加了解情況，我表明態度：『只要我能幫到的地方，我一定幫』。」雖然她並沒有明說嫌犯是誰，但有知情人士爆料嫌犯就是賈乃亮旗下藝人吳雨橦，甚至已經不是第一次犯案。

▲曹斐然聲明。（圖／翻攝自微博／「E姐小仙女」）

隨後連主持人張大大也在朋友圈吐槽，「某小年輕演員入室盜竊被捕，以為是假的，結果核實了是真的，這個人還差點被我邀請來家裡玩…。」疑似間接了此事。

▲主持人張大大朋友圈發文遭截圖瘋傳。（圖／翻攝自微博／《鳳凰網娛樂》）

吳雨橦是演員賈乃亮所開的公司《童樂影視》旗下藝人，參演歐陽娜娜主演電視劇《是！尚先生》出道，近來也參演了大陸網路劇《沙海》，星途一片光明。沒想到卻被爆出盜竊被逮捕，目前本人及工作室尚未給出回應。

▲吳雨橦參演網劇《沙海》演技被大家看到。（圖／翻攝自微博／吳雨橦）