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遭虧膠面…張曼玉爆「厭倦社交」搬離豪宅　友曝：越老越孤僻

記者傅家妤／綜合報導

影后張曼玉出道多年，是許多人心目中永遠的女神，雖然近年作品減少，但不時仍會出席公開活動，她2018年再次亮相時，被網友狠酸「膠臉」，大嘆「女神變老了」。沒想到事隔2月，就有消息傳出，她已經悄悄地香港南灣豪宅祕密搬到小西灣平民住宅，主要是因為不想與別人打招呼、有過多交集。

▲▼張曼玉最近出席活動，照片卻讓不少網友直呼嚇壞。（圖／CFP）

▲張曼玉先前出席活動時，照片被網友狠虧。（圖／CFP）

根據香港《星島周刊》報導，張曼玉近來已經秘密搬家，過去住在香港西灣豪宅區的她，近來被目擊穿著格子襯衫，戴著鴨舌帽及口罩，在小西灣的平民區遛狗，被揣測早已搬到當地居住。有知情人士指出，她這次搬家搬得非常低調，沒有讓任何人知道。

▲▼張曼玉2010年時仍是仙氣飄飄的女神。（圖／CFP）

▲張曼玉2010年時仍是仙氣飄飄的女神。（圖／CFP）

張曼玉友人受訪時解釋，近年來女神的個性越來越孤僻，幾乎不太與友人往來，也厭倦了外出與別人打招呼、聊近況的生活，因此決定秘密搬離住處，獨自一人過活。現況讓粉絲非常擔心。

其實張曼玉去年11月在上海出席時尚活動時，她的樣貌已經掀起不少熱議，當時她染了一頭醒目的褐橘髮，白皙皮膚依舊，臉上幾乎看不見皺紋，笑起來額頭也沒有任何胎頭紋，不過妝容似乎有些許不自然，表情也非常僵硬，當時就有不少人直呼：「果真歲月不饒人啊」、「這進場維修也太……」、「女神怎麼變膠面QQ」，掀起不少熱議。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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