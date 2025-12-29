沈春華憶「921地震被甩出床外」　列3步驟驚喊：把門打開是錯的

記者王靖淳／綜合報導

宜蘭外海27日深夜11點多發生規模7.0強震，全台皆有感，不少人在睡夢中都被嚇了一跳。為此，資深主播沈春華事後也在臉書發文，表示驚覺昔日防災觀念全錯。貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲沈春華。（圖／翻攝自Facebook／沈春華Live Show）

沈春華在文中感性地表示在強震過後，還能擁有「全家人可以一起圍爐吃晚餐」的平凡時光，內心感到真的很感恩。有鑑於近日地震頻傳，她特別強調「防災的警覺性和相關知識」絕不能輕忽，為此她特地上網查了內政部消防署的最新防災資訊，這才驚覺自己過去的觀念竟然有誤。

沈春華坦言：「之前以為要先衝到門口把門打開是錯的」，因為在移動過程中極有可能因物品掉落而受傷。她藉此機會宣導正確觀念，強調地震發生當下最重要的三個保命步驟應是「趴下、掩護、穩住」，呼籲大家要更新防災知識以確保安全。

▲沈春華驚覺昔日防災觀念錯了。（圖／翻攝自Facebook／沈春華Live Show）

此外，沈春華也回憶起當年的921強震，當時她的兩個孩子還小，地震發生時劇烈的搖晃讓她整個人被甩出床外，在天搖地動中她幾乎無法站得住，但為了孩子的安危，她依然「奮力抓著床腳爬到小孩的房間」，只為了確認並保護他們的生命安全，這段過往至今想來仍讓她歷歷在目。