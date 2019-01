Janet真的累倒了！　閨蜜「很懂媽媽需求」感動她：最棒禮物

記者潘慧中/綜合報導

Janet(謝怡芬)2015年和老公George結婚,隔2年生下天秤座兒子Egan,她總是暱稱小寶貝為「一根」,在社群網站分享育兒生活。她17日透露前幾天回到家直接累倒在客廳,原本想送上生日驚喜的好友們做了一件超貼心舉動,讓她感動直呼:「真的很懂一個媽媽的需求跟最棒的生日禮物!」

▲▼Janet累倒地毯,任由兒子爬上爬下都醒不來。(圖/翻攝自Facebook/Janet Hsieh 謝怡芬)



Janet透露當天因為工作太累,一回家便在地毯倒頭就睡,連Egan在身上爬來爬去都叫不醒她,但由於她即將要出國、加上20日是39歲生日,朋友們本來以「一起戴小孩去玩沙」為由,約她去公園送上生日驚喜,但大夥看到她這麼累,只好轉移陣地在她家慶祝。

▲▼朋友轉移陣地幫Janet提前慶生。(圖/翻攝自Facebook/Janet Hsieh 謝怡芬)



後來,Janet被一個生日蛋糕叫醒了,更讓她覺得窩心的是,好友們樂於幫她當幾個小時的保母,於是Egan就被她的朋友們帶出門玩沙,讓她保有一點自己的時間,朋友設身處地懂得她的需求,讓她感動地說這真的是很棒的生日禮物。

▲▼好友們帶Egan出去玩,讓Janet難得有個人空間。(圖/翻攝自Facebook/Janet Hsieh 謝怡芬)



Janet臉書全文:

A few days ago, after work, I was pretty exhausted, but I had promised my friends that we could take our babies to the park and play since Egan, George and I were going to LA soon.

When I got home to get ready though, I passed out on the living room floor. Nothing could wake me up (not even Egan crawling around all over me while I slept.)

那天工作完回家有一點累,但我的朋友們說我快要出國了所以想一起帶小孩去玩沙子。回到家之後,沒想到我竟然在客廳地毯睡著。連Egan在我身上爬來爬去都沒有辦法把我叫醒。

A while later, I suddenly woke up to a pre-birthday birthday cake! This had all been pre-planned and it was supposed to be a surprise for me in the park, but because my friends, George (and Egan) saw how tired I was, they decided to surprise me at home. And then, my birthday present: free babysitting so that I could have some "me" time :):)

後來我是被一個生日蛋糕叫醒了!本來要去公園給我驚喜的朋友們後來看到我昏倒,就來我家裡慶祝。 而且更好是他們也幫我當幾個小時的保母,帶了Egan去玩沙子,讓我有一點點自己的時間。

Friends know what mommies want the most and are the best presents I could ask for! Thank you :) 好的朋友們真的很懂一個媽媽的需求跟最棒的生日禮物! 謝謝你們!