許瑋甯鏡頭往下「掉出來」全網驚嘆！　HD高清片看光雙峰弧線

記者潘慧中／綜合報導

許瑋甯演藝事業表現亮眼，又擁有苗條緊實的體態，是許多女孩為之稱羨的對象，經常跟粉絲分享生活點滴的她，17日在社群網站PO出抵達夏威夷的影片，和好友一起賣萌扮鬼臉，殊不知鏡頭一往下，粉絲頓時失焦：「太辣了！」

▲許瑋甯度假解放雙胸。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）



畫面中，可以看到許瑋甯放下及胸長髮，戴上圓形大耳環、眼鏡拉上頭頂，度假氛圍濃厚，或許是心情放鬆不少的關係，她難得換上黑色小可愛，襯托雪白肌膚，胸前開V剪裁大方展現事業線，豐滿東西半球整個「掉出來」，隱約露出內搭的比基尼，性感指數破表！

▲▼許瑋甯好身材藏都藏不住。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）



事實上，許瑋甯維持好身材的背後，付出了不少代價，她過去曾透露會執行「過午不食」的計劃，「我每天都在期待早餐…而且我真的吃很多，像今天就吃了鐵板麵、蘿蔔糕、吐司，中午也正常吃，但吃完午餐我就不會再吃東西了。」搭配只吃到6分飽的方式控制飲食，如果餓了就喝水來增添飽足感。

▲▼許瑋甯維持身材有秘訣。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）



此外，許瑋甯現在也以吃得健康為主，盡量以少油少鹽、清淡為主，除了能維持體態，還有助於身體健康。運動方面，她曾透露有空就會騎腳踏車、拉拉筋、做做瑜珈，並在睡前按摩腿部、消水腫，她認為有一套自己喜歡且適合的運動方法、不勉強做劇烈運動、而且要養成習慣，減肥才比較不會有負擔。