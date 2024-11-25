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劉冠廷「金馬後台崩潰全被拍」主持被罵發聲了　許光漢跳出解圍！

記者黃庠棻／台北報導

第61屆金馬獎頒獎典禮已於23日落幕，劉冠廷首度獨挑大樑擔任主持人，幽默串場、吊鋼絲樣樣來，只不過第一次挑戰主持的他，在網路上引起正反面討論，有不少網友認為他的玩笑「開太大」，因此這罵翻，而他也在今（25）日寫下長文吐露心聲。

▲劉冠廷「金馬後台崩潰全被拍」主持被罵發聲了。（圖／翻攝自Instagram／bewater_liu）

▲劉冠廷是本屆金馬獎的主持人。（圖／翻攝自Instagram／bewater_liu）

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劉冠廷今（25）日在社群網站上寫下長文，吐露首次主持金馬獎的心情，一開頭就寫下「謝謝所有關心我的朋友，金馬那天晚上，我覺得我是全世界最幸福的演員，能在大家面前表演是我莫大的榮幸，讓我自己意想不到的是那個曾經拿著三顆網球在學校宿舍亂丟的大學生，不僅笑話而已還能把球丟到這個舞臺上，這是過去的我讓自己感到最魔幻的時刻。」

▲劉冠廷「金馬後台崩潰全被拍」主持被罵發聲了。（圖／翻攝自Instagram／bewater_liu）

▲劉冠廷是本屆金馬獎的主持人。（圖／翻攝自Instagram／bewater_liu）

隨後，劉冠廷感謝所有與會嘉賓的笑聲與掌聲，直呼「那是沒在現場感受不到的感動，難怪朋友會來安慰我，怕我受傷了」，似乎得知自己主持受到網友批評，所幸他調整好心態，說道「但是別擔心唷，那天在現場我非常享受逗樂大家的每個時刻，我好喜歡好喜歡那些笑聲與掌聲，我想那將會是一個我跟現場所有人的秘密。且珍藏一輩子。」

▲主持人劉冠廷開場 。（圖／翻攝自MyVideo）

▲劉冠廷開場開了春風玩笑 。（圖／翻攝自MyVideo）

事實上，劉冠廷在金馬典禮上以「容貌焦慮」開了春風玩笑，在網路上被對方的粉絲攻擊，而在他公開的幕後花絮影片中，其實可以看到兩人在紅毯上互相微笑鼓勵的畫面。而在影片中，也可以看得出劉冠廷因為典禮所做的準備，所有團隊也不停誇讚「你是最棒的」給予加油打氣。

▲劉冠廷「金馬後台崩潰全被拍」主持被罵發聲了。（圖／翻攝自Instagram／bewater_liu）

▲劉冠廷跟春風在紅毯上打招呼。（圖／翻攝自Instagram／bewater_liu）

不僅如此，劉冠廷在金馬典禮最後口誤把金馬62講成金馬26，一直到了後台都還沒有意識到講錯話，是跟好朋友施名帥相見時，才被對方提醒，讓他相當懊惱，臉上露出落寞的神情，所幸一旁的好友施名帥、楊貴媚以及許光漢都紛紛獻上擁抱安慰，許光漢甚至以玩笑化解，在合照時要大家比出「金馬26」。

▲劉冠廷「金馬後台崩潰全被拍」主持被罵發聲了。（圖／翻攝自Instagram／bewater_liu）

▲劉冠廷「金馬後台崩潰全被拍」主持被罵發聲了。（圖／翻攝自Instagram／bewater_liu）

▲劉冠廷「金馬後台崩潰全被拍」主持被罵發聲了。（圖／翻攝自Instagram／bewater_liu）

▲劉冠廷「金馬後台崩潰全被拍」主持被罵發聲了。（圖／翻攝自Instagram／bewater_liu）

▲劉冠廷到後台才知自己講錯話，忍不住崩潰。（圖／翻攝自Instagram／bewater_liu）

對此，劉冠廷曝光金馬典禮的花絮影片後，不少觀眾也紛紛湧入獻上加油打氣「冠廷與所有的工作人員大家辛苦了，都是最棒的」、「金馬你我他媽媽都覺得你超棒」、「冠廷你有別以往，表演拋球、抬頭十尺有冠廷跟小蔡式出場一切都好厲害，說這麼多，明年金馬26見」，引起熱議。

▲劉冠廷「金馬後台崩潰全被拍」主持被罵發聲了。（圖／翻攝自Instagram／bewater_liu）

▲劉冠廷「金馬後台崩潰全被拍」主持被罵發聲了。（圖／翻攝自Instagram／bewater_liu）

▲劉冠廷到後台才知自己講錯話，忍不住崩潰。（圖／翻攝自Instagram／bewater_liu）

【劉冠廷全文】

感謝大家不吝的笑聲與掌聲，那是沒在現場感受不到的感動，難怪朋友會來安慰我，怕我受傷了，但是別擔心唷，那天在現場我非常享受逗樂大家的每個時刻，我好喜歡好喜歡那些笑聲與掌聲，我想那將會是一個我跟現場所有人的秘密。且珍藏一輩子。

謝謝我的經紀人、造型團隊、以及幫我一起準備表演的四把椅子劇團，他們和教我丟球的陳星合我們大學就認識了，也是星合從大學就帶著我練習沒想到多年後會有這麼浪漫的相遇，謝謝編劇簡莉穎、音樂大師柯智豪、謝謝肆號動作影像工作室、謝謝昰顥陪伴我在高台上那麼長的時間以及幫我拉威牙的學長們，謝謝台視的團隊，謝謝金馬執委會，謝謝導播及轉播團隊，謝謝所有在現場的大家，謝謝老天爺，那天拜拜的時候我真的好虔誠好虔誠的祈禱老天保佑我們一切順利，還有好多好多故事好多好多收穫這段短短的旅程實在太充實了，最後我要謝謝我辛苦的老婆，在我忙碌的同時一肩扛起照顧小孩的重任，辛苦妳了！我是劉冠廷，金馬62我們明年見

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