陳傑憲慶功宴「私下柔情1幕被拍」！　一票女粉大暈船：挑老公模板

記者田暐瑋／綜合報導

世界12強棒球賽冠軍戰，台灣隊長陳傑憲5局上的致勝3分砲，帶領台灣以4比0擊敗日本，創下隊史上最佳成績，他在比賽結束後在場邊苦尋老婆蹤影，深情模樣讓不少女粉絲尖叫，而在賽後直播中，更被拍到抱著兒子哄睡的奶爸模樣，更是讓一票女粉絲暈船，連網紅律師李怡貞都直呼：「地表最帥男人竟然在台灣，我真的會被他迷暈。」

▲陳傑憲超寵妻。（圖／翻攝陳傑憲臉書）



李怡貞在臉書上PO出陳傑憲在冠軍賽後慶功宴的直播截圖，只見他坐在位子上抱著兒子哄睡覺，臉上沒有絲毫不耐，也沒有四處走動跟隊友交際，讓她激動直呼：「慶功宴還自己在顧小孩啦！！！！我真的會暈倒，整場都是中華隊的男兒們在開心慶功。就他安安靜靜的抱著孩子在刷手機，而且臉上完全沒有不耐，跟有的男人一到慶祝的場合就整場到處跑到處交際把老婆跟孩子丟在一邊完全不一樣。」

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▲陳傑憲在慶功宴上哄兒子李怡貞大讚。（圖／翻攝自郭俊麟IG、記者李毓康攝）



▲陳傑憲在慶功宴上哄兒子。（圖／翻攝自郭俊麟IG）

在看完陳傑憲賽後邊哭邊把MVP獎座獻給老婆的受訪影片後，又看到如此愛家好男人的一面，李怡貞讚嘆：「陳傑憲，你要被我糾纏上了！地表最帥男人竟然在台灣，我真的會被他迷暈。」底下也釣出一票媽媽粉絲，「挑老公的模板來了」、「別人的老公總不讓人失望」、「國民老公擔當代表」。

▲一票女粉絲暈船。（圖／翻攝自李怡貞臉書）