澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

記者孟育民／台北報導

由台北市文化局主辦的《紅包場》演唱會，邀請許多資深藝人同台高歌，「演藝工會」理事長曹雨婷更親自邀請澎恰恰演出，他一通電話立馬答應，今（23日）特地從上海返台，兩人在台上合唱《我家在哪裡》，澎恰恰幽默自嘲說：「我站在這裡很不幸，後面很多很會唱的，都是實力派唱將，紅包場耶，顧名思義是唱完歌要拿紅包來，我欠那麼多。」澎恰恰僅演唱3首歌，上台10分鐘左右，便匆匆趕飛機到廈門工作，足見義氣挺好友。

▲▼澎恰恰、曹雨婷演唱。（圖／記者孟育民攝）

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曹雨婷身穿15年前秀場「孔雀」戰袍，一出場驚豔眾人，她受訪時說為了此活動相當用心，「我瘦身一個多禮拜，這個拉鍊才扣得起來，今天跟昨天我都沒吃飯，我只喝水，我為了這個表演很用心，我現在很餓，但一切都為了能穿上這個衣服，我既然答應主辦單位就要履行承諾。我帽子前幾天還拿去服裝店整理了一下。」

▲曹雨婷身穿15年前戰袍。（圖／記者孟育民攝）



曹雨婷和澎恰恰相識20多年，兩人特別在台上演唱，「我真的很感謝他，一開始他說要看時間，我說不管，你時間一定要給我排出來，我們也是很好的朋友。」曹雨婷過去也幫澎恰恰協調各種糾紛，希望大家在演藝圈可以團結，「澎哥現在很需要關心和幫忙，我們要幫忙那些有口難言的事情，不管我幫了多少人，我們做一件事不需要別人對我們多感恩，會感恩的人就會感恩。」

▲澎恰恰、曹雨婷兩人相識20多年。（圖／記者孟育民攝）