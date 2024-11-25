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林昱珉3年前吼對手被酸：K掉日韓再來臭屁！呱吉PO圖朝聖　狂言被打臉

記者田暐瑋／綜合報導

台灣24日以4比0完封地主日本隊，奪得世界棒球12強賽冠軍，感動全部台灣人。呱吉表示自己雖然不是棒球迷，卻也被氣氛感染，搜尋時發現王牌投手林昱珉3年前一場球賽上，被網友諷刺：「能K掉日本韓國，再來臭屁吧！」如今真的做到，直接成為朝聖現場。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

呱吉25日發文，提到在搜尋林昱珉的相關新聞時，偶然發現3年前的比賽影片，當時林昱珉還很稚嫩，三振對手後忍不住發出勝利的咆哮，被不少觀眾批評太失禮、沒有運動精神，當時就有一位網友留言酸：「能K掉日本韓國，再來臭屁吧！」如今，林昱珉真的達成了這項壯舉，這句話也成了網友們朝聖的對象。

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▲網友洗版當初酸林昱珉的酸民。（圖／翻攝自愛爾達臉書）

▲當初酸林昱珉的酸民。（圖／翻攝自愛爾達臉書）

呱吉進一步表示，台灣在各個領域都有努力打世界賽的人，亦或是想打世界賽，但還不為人熟知的人，對於這些正在努力的人，最不需要的問題就是「為什麼台灣人做不到？」他直言如果真正關心某個產業或領域，只需要支持那些正在努力的人，出錢出力或至少加油打氣，而非問這樣的笨問題。

▲網友洗版當初酸林昱珉的酸民。（圖／翻攝自愛爾達臉書）

▲網友洗版當初酸林昱珉的酸民。（圖／翻攝自愛爾達臉書）

不過底下有網友還原當年真實情況，「後來林昱珉有解釋對手先挑釁他」、「林昱珉一直忍到把比賽收下來才嗆回去」、「其實那場是對手一直在挑釁，所以玉米才會回嘴的喔」。

▲呱吉大讚林昱珉達成壯舉。（圖／翻攝自呱吉臉書）

▲呱吉大讚林昱珉達成壯舉。（圖／翻攝自呱吉臉書）

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林昱珉, 呱吉, 12強

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