辣模為他生下兒子⋯鄭雨盛被爆「另有穩交1年女友！」　公司：藝人私事⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神鄭雨盛24日遭到韓媒爆料有私生子，他與35歲辣模文佳菲2022年相識，女方在3月秘密產子，直到6月才告知他是生父，兩人雖沒交往，但他負起父親的責任，為繼續養育小孩。只是，韓媒25日加碼爆料，鄭雨盛現在其實另有穩定交往的圈外女友，女方知曉此事陷入衝擊，對此，公司出面回應「藝人私生活無法確認，請外界克制猜測性謠言。」

▲辣模為他生下兒子，鄭雨盛25日卻被爆另有穩交1年女友。（圖／翻攝自鄭雨盛、文佳菲IG）



鄭雨盛與35歲辣模文佳菲2022年相識，沒想到，他24日被爆早已當爸，小孩的媽就是文佳菲，兩人並未交往、更沒有結婚的打算，但會負起父母之責養育兒子，消息曝光後，鄭雨盛透過經紀公司承認「文佳菲所生之子是他的兒子沒錯」，震撼全韓。

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▲鄭雨盛是演藝圈中的黃金單身男神。（圖／翻攝自鄭雨盛IG）



怎料，韓媒《TENASIA》25日再度拋出震撼彈，鄭雨盛早就有一位穩交1年的圈外人女友，且兩人真摯交往中，也經常與李政宰情侶倆一起約會，沒想到，文佳菲6月告知他兒子的存在，推算他與文佳菲的關係就算當時可能已經結束，據報導，女友還是陷入極大的衝擊。

針對鄭雨盛另有圈外女友的爆料，所屬公司低調回應「請諒解藝人私生活無法確認，請外界克制猜測性謠言。」

兒子生母文佳菲曾因出演美容綜藝節目《Get It Beauty》等而成名，近期淡出娛樂圈。她於22日透過Instagram宣布生子消息，並坦言未做好準備迎接這一突如其來的改變，但仍選擇在家人的祝福中低調度過大部分懷孕期間：「孩子的存在本身已經讓我的心充滿愛，我決心成為一位充滿愛與幸福的健康母親。」沒想到，小孩的爸是鄭雨盛。