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陳傑憲抱金牌繞場尋妻：我老婆咧！「林襄也被迷暈」　深情模樣網瘋傳

記者田暐瑋／綜合報導

世界12強棒球賽冠軍戰，台灣隊長陳傑憲5局上的致勝3分砲，帶領台灣以4比0擊敗日本，創下隊史上最佳成績，陳傑憲在賽後第一時間舉著MVP獎座四處尋找老婆蹤影，急切身影令大批女粉絲直呼超帥，就連林襄都忍不住暈船發聲了。

▲陳傑憲賽後四處找老婆。（圖／翻攝自林襄IG、記者李毓康攝）

▲陳傑憲賽後四處找老婆。（圖／翻攝自林襄IG、記者李毓康攝）

陳傑憲賽後在IG向老婆綺綺（Hailey）公開示愛：「我愛你也謝謝你一直以來的陪伴。」將冠軍獻給另一半作為30歲生日大禮，還在場邊尋找老婆身影，這段影片在網上瘋傳，就連雅涵、賴可等啦啦隊女孩們都羨慕不已，直呼被圈粉：「全台找老公的標準 越來越困難了！」林襄也在影片下PO出3個笑哭符號留言：「台灣好男人標準拉高了。」

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▲陳傑憲賽後四處找老婆。（圖／翻攝自林襄Threads）

▲啦啦隊女孩們大讚陳傑憲。（圖／翻攝自林襄Threads）

陳傑憲與妻子綺綺在2021年結婚，綺綺本身是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員，以亮眼外貌和活潑表演風格深受球迷喜愛，婚後育有2子，小兒子更是才出生不久，在這次的12強棒球賽中，陳傑憲將世界冠軍的榮耀作為妻子的30歲生日禮物，並在社交媒體上表達了對妻子的愛意及感激，「這榮耀的時刻屬於台灣，也屬於我們全家。」愛家好男人形象被封為「國民老公」。

▲陳傑憲一家（小孩打碼版）。（圖／翻攝自陳傑憲臉書）

▲陳傑憲賽後終於找到老婆了。（圖／翻攝自陳傑憲IG）

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陳傑憲, 林襄

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