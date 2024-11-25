燃炸舞台！ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選　抽百項好禮

活動小組／特別報導



▲高校街舞嘉年華人氣票選開跑，天天投票抽Switch Lite等超過100項好禮 (圖 / 活動小組)。

最強高校街舞活動來襲！2024高校街舞嘉年華來啦！自2014年起，高校街舞嘉年華便成為大台北高中生年度最重要的街舞活動之一，為熱愛街舞的學子們提供了一個絕佳的舞台，共同展現街舞的熱情與活力。ETtoday新聞雲作為媒體協辦單位，特別舉辦了《2024ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選》活動，即日起至 12 月 14 日止。只要參與投票，就有機會獲得Switch Lite、ETtoday限量手機揹帶，超過100個奬項等你抱回家，立即下載新聞雲APP，一起感受街舞的獨特魅力。

人氣票選火熱開跑，超過100項好禮等你抽！

Dance Your Way 無所畏懼！《2024ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選》活動，今年匯聚34所高中、40個社團，組成16支隊伍參與團體組的人氣票選。舞風包含了帥氣的Breaking、拽酷的Girls Hiphop、放克風的Locking以及甜辣的Jazz。立即參與投票，幫心愛的隊伍集氣加油，還能抽Switch Lite以及ETtoday限量手機揹帶！此次活動除了團體組的票選外，個人組的人氣票選，預計於11月29日火熱展開。若想感受參賽選手的現場舞台魅力，準備好你的尖叫聲，12月15日 12:30在華山Legacy，一起引爆你的熱舞魂！



●學弟、學妹看過來~快幫你的學校熱情助威，投票再抽Switch！馬上參加►►►



●人氣票選隊伍有哪些呢??►►快來一起認識他們吧►►►

●我要如何參加呢??

步驟1 下載註冊新聞雲App，綁定東森購物網帳號！

步驟2 開啟新聞雲APP，點下方選單BAR之活動按鈕(參下圖A)，

步驟3 進入活動頁，看到「2024高校街舞嘉年華」網路人氣票選(參下圖B)、則進入人氣投票頁面。

步驟4 挑選舞團隊伍(參下圖C)，團體組 / 個人組每人每天10票，天天投票、中獎機會越大喔。





●我好喜歡這個隊伍，每天票數不夠怎麼辦??

除了每天每隊的10票，還可以用東森幣每10枚換1票(參上圖D)，換票票數，沒有限制喔。



●我需要很多東森幣來換票，我可以怎麼獲得呢??

每天打開ETtoday新聞雲App，登入、看新聞及分享，每天最多可獲得60枚東森幣喔!

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●這個舞團好酷，馬上來投票►►►►



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