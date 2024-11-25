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日本球評見自家輸球「1句話讓台灣網友超感動」！　大器反應被讚爆

記者田暐瑋／綜合報導

台灣隊在世界12強賽事中，以4比0擊敗日本隊奪得歷史首座冠軍，一路打破不被看好的質疑，而日本雖遭完封吞敗，但日本主播在實況轉播賽事時，全程保持風度，更以「熱愛棒球的台灣人長久以來心中的心願」來祝賀台灣奪冠，說出球迷們的心聲，令台灣網友感動不已。

日本球評評論影片請點此

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

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日本網友在日本隊吞敗後，各大社群網站上幾乎都是大方獻上祝賀，也稱讚台灣隊實力驚人，更有網友PO出日本球評在台灣隊奪冠瞬間時的評論，「這是台灣所有熱愛棒球的人多年來的心願，展現了出色的戰鬥表現，並奪得首次冠軍，對戰上一屆的冠軍得主日本，真的是一次精采出色的比賽，達成了前輩們未能完成的夢想，靠著隊員們的團結力量正面迎戰日本，陳傑憲的眼淚說明了一切。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍，現場台灣球迷陷入瘋狂。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

不只如此，日本主播稱讚台灣隊的心理素質相當強大有韌性，球技也非常高超，相當看好1年多之後在WBC的表現，「國與國之間比賽就是這樣呢，真的是非常棒的一場冠軍賽！」畫面切回棚內後，女主播也表示雖然遺憾日本隊落敗，但仍保持風度恭喜台灣奪冠，並向所有辛苦的球員們致敬，讓台灣網友大讚，「這氣度跟素質實在值得學習」、「兩隊都盡了全力，很棒的一群英雄」、「日本球譯喊的讓我覺得好像他們贏了」。

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中華隊, 12強

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